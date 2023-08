Zeker een dode, tientallen gewonden na explosies bij lpg-opslag Roemenië

In Roemenië is zeker een dode gevallen en zijn tientallen mensen gewond geraakt door twee explosies bij een brandstofopslag in het zuiden van het land.

Roemeense media schrijven dat het misging bij een opslagplaats voor lpg, oftewel gas dat onder meer in auto's en huishoudelijke apparatuur gebruikt kan worden als brandstof.

De Roemeense publieke omroep TVR schrijft dat aan het begin van de avond brand uitbrak bij het lpg-station. Dat leidde tot een ontploffing, waarbij iemand om het leven kwam. Vervolgens rukten de hulpdiensten massaal uit, waarna zo'n twee uur later een tweede, veel grotere explosie volgde.

De Roemeense zender legde de tweede explosie vast: