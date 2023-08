President Zimbabwe herkozen, maar twijfels over eerlijkheid

In Zimbabwe is president Mnangagwa herkozen voor een tweede termijn. Dat is bekendgemaakt door de kiescommissie in het Afrikaanse land, maar de oppositie betwist de uitslag. Internationale waarnemers hadden vooraf al bedenkingen geuit over de eerlijkheid van de stembusgang.

Volgens de kiescommissie haalde de 80-jarige Mnangagwa bij de verkiezingen 53 procent van de stemmen. Zijn belangrijkste tegenstander, oppositieleider Chamisa, kwam uit op 44 procent.

De verkiezingen waren woensdag, maar werden in bepaalde regio's met een dag verlengd omdat er problemen waren met de stemformulieren. Mede daarom kwam de bekendmaking van de uitslag verrassend snel. Verwacht was dat er pas maandag een uitslag zou zijn.

Intimidatie en geweld

Chamisa's partij Citizens' Coalition for Change liet na de bekendmaking dan ook weten het resultaat niet te accepteren. Volgens de partij was de telling overhaast gedaan en "zonder fatsoenlijke verificatie".

Waarnemers van de Europese Unie en de Afrikaanse Unie hadden bovendien geconstateerd dat er in de aanloop naar de verkiezingen sprake was van intimidatie en geweld tegen aanhangers van de oppositie. Zo werden mensenrechtenactivisten gearresteerd.

Opvolger van Mugabe

Het resultaat betekent dat het presidentschap in handen blijft van ZANU-PF, de partij die al decennia aan de macht is in Zimbabwe. Mnangagwa volgde in 2017 zijn partijgenoot Robert Mugabe op toen die na 37 jaar werd afgezet door het leger.

In 2018 werd Mnangagwa voor het eerst gekozen. Ook toen versloeg hij Chamisa, en ook toen vocht zijn tegenstander de uitslag aan. Het Constitutionele Hof wees Chamisa's klachten echter van de hand.