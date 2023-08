Legendarische Amerikaanse tv-presentator Bob Barker (99) overleden

De Amerikaanse televisiepresentator Bob Barker is op 99-jarige leeftijd overleden. Als presentator van onder meer de spelshow The Price is Right was hij decennialang een van de populairste mensen op de Amerikaanse tv.

Barker werkte in de jaren 50 voor de radio toen de tv-zender NBC hem vroeg om het spelletje Truth of Consequences te presenteren. Dat deed hij achttien jaar.

In 1972 ging hij voor CBS The Price is Right presenteren, dat later in Nederland op televisie kwam als Prijzenslag met Hans Kazàn. In het programma konden kandidaten prijzen winnen door de prijs van producten te schatten. Barker presenteerde The Price is Right tot 2007.

Barker won in zijn carrière negentien Emmy Awards. Behalve geliefd tv-presentator was hij ook een uitgesproken activist voor dierenrechten. De actiegroep Sea Shepherd vernoemde een schip naar hem.