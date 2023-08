Oranje boven in Europa: Reijnders en Doekhi aan kop, Frimpong en Blind net niet

Met Reijnders, Rade Krunic en Ruben Loftus-Cheek lijkt Milan-coach Stefano Pioli zijn ideale middenveld al te hebben gevonden. Reijnders speelde opnieuw een goede wedstrijd. Alleen zijn afronding liet nog te wensen over. De ex-speler van AZ, opgenomen in de voorselectie van Oranje , liet een opgelegde kans liggen.

Ook in de Bundesliga staan er Nederlanders bovenaan en in Spanje gooit het Girona van Daley Blind hoge ogen.

Met Tijjani Reijnders opnieuw in de basis heeft AC Milan de tweede opeenvolgende zege geboekt in de Serie A. Het werd tegen Torino ondanks een tegengoal van Perr Schuurs 4-1 voor Milan, dat nu eerste staat.

Aan de kant van Torino vond Schuurs met zijn eerste Serie A-goal wel het net, na de openingsgoal van Christian Pulisic. Kort voor de rust benutte Olivier Giroud een penalty en tekende Theo Hernández voor 3-1.

Ook na de pauze kreeg Milan een, door Schuurs veroorzaakte, penalty en ook die werd door Giroud verzilverd.

Blind wint met Girona bij nog puntloos Sevilla

Daley Blind beleeft met Girona FC een goede start van het seizoen in La Liga. Met Blind de hele wedstrijd centraal in de verdediging won Girona met 2-1 bij Sevilla in Estadio Ramón Sánchez Pizjuan.

Daarmee kwam de nog ongeslagen club uit Catalonië op zeven punten uit drie duels. Alleen koploper Real Madrid heeft voorlopig meer punten.