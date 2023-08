Hevige regenval en mogelijke overstromingen verwacht in de Alpen

De komende dagen wordt er veel regen verwacht in de Alpen, met mogelijk overstromingen en modderlawines of aardverschuivingen tot gevolg. De meeste regen wordt verwacht in Noord-Italië, het westen van Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland.

Op veel plekken kan meer dan 100 millimeter aan regen vallen. In Noord-Italië kan dit volgens sommige weermodellen oplopen tot 300 millimeter.

De grote hoeveelheden regen kunnen ertoe leiden dat kleine beken en rivieren buiten hun oevers treden en wegen onder water lopen, zegt ook de Duitse weerdienst DWD. Die heeft een waarschuwing afgegeven voor het zuidelijke gebied van Duitsland. Inwoners worden opgeroepen ramen en deuren gesloten te houden.

Eerdere overstromingen

Afgelopen mei werd Noord-Italië ook getroffen door overstromingen na zware en langdurige regenval. Meer dan 10.000 mensen werden geëvacueerd en zeker dertien mensen kwamen om het leven.

Ook buurland Slovenië heeft deze zomer te maken gehad met zware regenval die levens eiste. Premier Golob sprak van de ergste natuurramp in de Sloveense geschiedenis.