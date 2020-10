Eis 20 jaar en tbs voor doodschieten rapper Feis

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 20 jaar tegen de 26-jarige man die verdacht wordt van het doodschieten van rapper Feis. Faisal Mssyeh (32) en zijn broer werden op 1 januari vorig jaar onder vuur genomen op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Faisal overleed aan zijn verwondingen, zijn broer raakte ernstig gewond.

De verdachte wordt ook verantwoordelijk gehouden voor het beschieten van een agent, een maand eerder in Schiedam.

Het OM wil met een lange gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging een voorbeeld stellen. "De verdachte kan medeverantwoordelijk gehouden worden voor de toenemende onveiligheid in Rotterdam. In 2019 waren er 108 schietincidenten in de regio, waarvan 74 in de stad Rotterdam."

De schietpartij waarbij rapper Feis om het leven kwam was de eerste in dat jaar, een schietpartij "midden op straat en met een volstrekt onbenullige aanleiding".

Ruzie in café

De broers waren die nacht op stap om de jaarwisseling te vieren. Uit verklaringen van getuigen blijkt dat ze in een horecazaak ruzie kregen, onder meer met broers van de verdachte. De ruziemakers werden eruit gezet.

Op straat escaleerde de ruzie. Volgens het OM opende de verdachte vrijwel direct het vuur en sloeg daarna op de vlucht. In mei vorig jaar kon hij dankzij een anonieme tip in Kerkrade worden opgepakt.

Beschieten agent

De verdachte zou een maand voor het incident in Schiedam zonder aanleiding een agent hebben beschoten. De kogel kwam via het zijportier van de auto van de agent in de bestuurdersstoel terecht. De agent bleef ongedeerd.

De dood van de rapper in de Nieuwjaarsnacht van 2019 maakte veel emoties los. Duizenden mensen kwamen een paar dagen later naar het Heemraadsplein om hem te herdenken en te protesteren tegen zinloos geweld..