Evenepoel woedend na Vuelta-tijdrit in het donker: 'Gewoon belachelijk'

"Het was bijna nacht en enorm donker. Je zag bijna niets. Hier en daar had je wat straatverlichting die de weg oplichtte, maar op bepaalde stukken was het veel te weinig. Het doel was om iedereen veilig naar de finish te brengen en dat is gelukt", reageerde de Hongaarse tijdritkampioen op de website van de ploeg.

Jumbo-Visma reed ook in het donker en kreeg al vroeg in de tijdrit te maken met pech: Vingegaard reed lek en moest van fiets wisselen, waardoor de ploeg moest wachten. Bij het Nederlandse team waren ze achteraf vooral blij dat ze met z'n allen heelhuids over de streep kwamen, al sprak Attila Valter zich wel uit over de lastige omstandigheden.

"Ze weten dat het donker kan zijn 's avonds. Je hebt de hele dag om een tijdrit te rijden. We moesten de hele dag wachten, terwijl het droog was...", aldus Evenepoel, die desondanks goede zaken deed in het algemeen klassement. Hij finishte met zijn ploeg als derde en won 26 seconden op zijn grootste concurrenten, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic van Jumbo-Visma.

De Belgische kanshebber op de eindzege richtte zijn boosheid na de finish tot de Vuelta-organisatie. "Het was superdonker en sketchy. In mijn ogen is dit gewoon belachelijk", zei de winnaar van vorig jaar tegen de verzamelde cameraploegen.

Als onherkenbare schimmen kwamen ze over de finish in Barcelona, de klassementsrenners bij de ploegentijdrit van de Vuelta a España. Vanwege de late start en de donkere regenwolken viel de duisternis al in toen de laatste ploegen hun ronde nog moesten rijden. Tot grote woede van Remco Evenepoel.

Evenepoel: "De organisatie had moeten weten dat het gevaarlijk kon zijn. Ze moeten aan de veiligheid denken. Het is zo zonde, alle klassementsteams gingen heel traag omdat je niks kon zien. Je kon niet honderd procent racen. Het is gewoon vreemd dat ze ons zo in het donker laten rijden."

"We kunnen niks aan de regen doen, maar we kunnen wel rekening houden met de omstandigheden. We zetten al veel op het spel omdat we willen winnen. Ik zal wel weer allemaal haters en criticasters over me heen krijgen, maar het is zo", aldus de 23-jarige Belg.

Feest bij DSM

Het Nederlandse Team DSM, dat zonder Nederlanders aan het vertrek stond, had geen last van het donker. Omdat de jonge ploeg al vroeg startte, had die bovendien minder hinder van de regen omdat de wegen toen nog niet zo nat waren. Dat heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de zege, al vindt ploegleider Rudi Kemna dat zijn team het verrassende succes ook aan zichzelf te danken heeft.

"We zijn hier met een hele jonge, talentvolle ploeg. Onze fietsen en vooral onze banden zijn bij dit slechte weer heel erg top. Dus heel erg verrassend vind ik het ook weer niet", zei hij tegen NOS Langs de Lijn.