De Jonge: coronamaatregelen nu niet versoepelen

De Jonge zei er op te hopen dat de maatregelen van vorige week resultaat hebben. Maar als er extra maatregelen nodig zijn, zullen die zo snel mogelijk moeten ingaan, voegde hij eraan toe: "Als je ziet hoe hard de ziekenhuisopnamen oplopen, nog los van de besmettingen, dan doen we ons geen groot plezier als we daar eerst nog acht dagen over gaan vergaderen. Dat helpt niet bij de aanpak." Dinsdag is er waarschijnlijk weer een persconferentie van premier Rutte en De Jonge.

Minister De Jonge vindt het niet reëel om de huidige coronamaatregelen af te schalen. In het Tweede Kamerdebat over de coronawet wees hij op de coronacijfers, die zich niet goed ontwikkelen. In het weekend gaat het kabinet bekijken of die trend zich voortzet of dat de vorige week aangekondigde maatregelen vruchten afwerpen. Toen werd onder meer bekendgemaakt dat cafés en restaurants om 22.00 uur moeten sluiten, dat bij sportwedstrijden geen publiek meer wordt toegelaten en dat de grootte van groepen bij allerlei gelegenheden wordt beperkt.

Coronawet te gehaast

De minister van Volksgezondheid zei in het debat ook dat het virus ons het komende half jaar tot een jaar nog wel in zijn greep zal houden. Hij erkende dat het kabinet in het begin te gehaast was met de coronawet en dat het meer tijd had moeten nemen om uitleg te geven over de bedoelingen.

Het kabinet veranderde het eerste ontwerp ingrijpend en de Kamer brengt daar ook nog eens veel wijzigingen op aan. Bij de aanpassingen gaat het onder meer over de zeggenschap van de Kamer over de coronamaatregelen en over het verlagen van de boete op overtreding van de regels.

