WK-zilver Hassan op 5.000 meter, geen Oranje-medaille bij kogelstoten

Sindsdien is er wel wat veranderd bij de inmiddels 30-jarige atlete. Haar gedachten gingen meer en meer naar de marathon. Dat ze op die loodzware discipline ook goed uit de voeten kan, bleek in april in Londen. Daar debuteerde ze met de winst in 2.18.33, terwijl ze tijdens de race diverse keren in de problemen kwam.

Voor Hassan was het toernooi al geslaagd, toen ze op de 1.500 meter een bronzen medaille binnenhaalde. De 'vrouw die alles kan' in het hardlopen had met haar coach Tim Rowberry een zware missie van drie afstanden uitgedacht. Twee jaar geleden deed ze dat ook bij de Olympische Spelen in Tokio, wat daar resulteerde in goud op de 5.000 en 10.000 meter en brons op de 1.500 meter.

Hassan probeerde het in de slotfase nog wel, maar had in de sprint niet de macht om de Keniaanse favoriete (14.53,88) te bedreigen. Het werd zilver in 14.54,11. Brons ging naar de Keniaanse Beatrice Chebet (14.54,33).

Hassan begon zoals zo vaak achterin en startte twee ronden voor het einde haar opmars. Kipyegon voerde het veld aan. De wereldrecordhoudster wisselde een paar keer van positie met de Ethiopische titelverdedigster Gudaf Tsegay, maar was in de laatste twee ronden ijzersterk.

Een keuze heeft ze nog niet gemaakt. Daarom loopt ze op 8 oktober ook de marathon van Chicago, ze heeft die ervaring nodig om een afgewogen besluit te kunnen nemen. "Ik heb hier veel geleerd. In Tokio was ik in supervorm, maar was er ook heel veel stress. Ik heb hier veel plezier gehad."

Op weg naar de WK in Boedapest liepen haar baantrainingen in eerste instantie niet goed. Hassan had met het oog op Londen maandenlang in haar geboorteland Ethiopië op hoogte duurtrainingen afgewerkt en de snelheid van de baan was ze redelijk kwijt. Pas de laatste weken voor Boedapest, geholpen door twee Somalische atleten, kreeg ze weer vertrouwen in een goede afloop.

Ontspannen

Hassan was goed, dat liet ze op de eerste dag van het WK al zien. Ze liep in de ochtend de series van de 1.500 meter en was 's avonds weer scherp in de strijd om goud op de 10.000 meter. Met de finish in zicht kwam ze in duel met de Ethiopische Gudaf Tsegay ten val. Weg goud, weg medaille.