NEC heeft eerste eredivisiepunten binnen: simpele zege op RKC Waalwijk

NEC heeft zijn eerste punten van het seizoen binnen. De Nijmegenaren wonnen thuis met 3-0 van RKC Waalwijk, dat na drie wedstrijden nog puntloos is in de eredivisie.

Na een goed begin kwam NEC halverwege de eerste helft op voorsprong dankzij Magnus Mattsson, die doelman Etienne Vaessen in twee instanties verschalkte. Eerder had Michiel Kramer verzuimd om van dichtbij te scoren voor RKC, dat in het laatste kwartier van de eerste helft beter in de wedstrijd kwam en via onder anderen Zakaria Bakkali gevaarlijk was.

Na rust was RKC dreigender, kopte David Min op de lat, maar sloeg NEC in de slotminuten toe. Mattsson benutte net als bij de 1-0 de herkansing die Vaessen hem bood en invaller Rober González stiftte raak.

NEC staat na drie speelronden op plek twaalf. RKC bezet de laatste plaats. Komende vrijdagavond gaat NEC op bezoek bij Sparta Rotterdam. RKC ontvangt een dag later PSV.