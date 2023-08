Nederlandse DSM wint chaotische Vuelta-opening, woede om rijden in donker

Door een vroege lekke band voor Tour de France-winnaar Vingegaard verloor Jumbo-Visma veel tijd. De ploeg trok zich snel weer op gang, maar wist toen al dat een zege er niet meer in zat. Movistar kwam nog in de buurt van DSM, maar strandde op een halve seconde.

De ploegentijdrit over 14,8 kilometer werd in de stromende regen en deels in het donker afgewerkt en dat zorgde voor veel ergernis.

De Nederlandse ploeg DSM (zonder Nederlanders) heeft in Barcelona de openingstijdrit van de Vuelta a España gewonnen. De 21-jarige Italiaan Lorenzo Milesi, die als belofte dit jaar wereldkampioen tijdrijden werd, kwam als eerste over de streep en werd daarmee de eerste leider in de ronde.

Het verrassende succes van DSM in de ploegentijdrit in en rond Barcelona had vooral met de weersomstandigheden te maken. DSM ging als tweede van start en reed weliswaar door de regen, maar de meeste ploegen na het team van kopman Romain Bardet kregen met hoosbuien te maken.

Evenepoel over rijden in duisternis: 'Gewoon belachelijk'

De teams die laat van start gingen, zoals Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step, reden de laatste kilometers bij invallende duisternis. De wielrenners hebben geen licht op hun fiets, dus het zicht werd steeds minder.

"Het is superdonker en sketchy", zei een boze Evenepoel na afloop. "In mijn ogen is het gewoon belachelijk. De organisatie had moeten weten dat het gevaarlijk kon zijn. Ze moeten aan de veiligheid denken. Het is zo zonde, alle klassementsteams gingen heel traag omdat je niks kon zien. Je kon niet honderd procent racen. Het is gewoon vreemd dat ze ons zo in het donker laten rijden.