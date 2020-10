Bemanningsleden op vier marineschepen positief getest op corona

Aan boord van vier Nederlandse marineschepen zijn militairen positief getest op het coronavirus. Twee schepen liggen in de Middellandse Zee, waar ze afgelopen dagen meededen aan een NAVO-oefening. Op de Rotterdam is één besmetting vastgesteld en op de Johan de Witt zijn twee militairen positief getest.

De besmette militairen waren al geïsoleerd van de anderen op het schip omdat ze milde klachten hadden. Ze maken het goed en gaan met een medische vlucht naar Nederland. De rest van de bemanning vaart na een logistieke stop terug naar Nederland.

In Den Helder zijn aan boord van de Van Speijk en de Karel Doorman besmettingen vastgesteld. Bij de Van Speijk gaat het om vier militairen, op de Karel Doorman is één bemanningslid positief getest.

Thuisquarantaine

Militairen die naar zee moeten gaan eerst een periode in thuisquarantaine. Waar de besmette militairen geïnfecteerd zijn geraakt, is niet bekend. Er wordt contactonderzoek gedaan en waar nodig zijn andere bemanningsleden in isolatie gegaan, om meer besmettingen te voorkomen.

Defensie zegt dat aanvullende maatregelen zijn genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan.