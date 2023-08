Mislukte wissel breekt estafettevrouwen op in WK-finale, 4x400-teams naar finale

Bekijk de finale van de 4x100 meter estafette met voor Nederland N'Ketia Seedo, Lieke Klaver, Nadine Visser en Tasa Jiya. - NOS

Vrijdag in de series werd de finale gehaald met Marije van Hunenstijn en Jamile Samuel. Die twee moesten bij de eindstrijd toekijken. Klaver, specialiste op de 400 meter, en Visser (specialiste op de 100 meter horden) vulden die plaatsen. "We kregen de opstelling zaterdagmorgen te horen. Dat was geen verrassing, we vormen met zijn allen een goed team", keek Seedo naar de ploeg. Risico's nemen Om mee te strijden voor de medailleplaatsen moest het team in de avonduren risico's nemen. De Amerikaanse en Jamaicaanse vrouwen zijn een klasse apart. Brons was een optie, maar dan moest alles kloppen. "Ik zie de tijden. Dat kan ons team ook", meende de zwaar teleurgestelde Jiya. Zij was te vroeg weg, waardoor Visser haar niet op tijd kon bereiken. Klaver, die op de zondag op de slotdag van de WK nog in actie komt: "Als je risico's moet nemen, bestaat de kans dat het niet goed gaat."

Bekijk de reactie van de estafetteploeg 4x100 meter, met Seedo, Visser, Jiya en Klaver. In de finale ging de laatste wissel de mist in. - NOS

Nederland heeft op de slotdag nog twee kansen om de medailleoogst te vergroten. Zowel de mannen- als de vrouwenploeg op de 4x400 meter plaatste zich zaterdag in Boedapest voor de finale. Estafettemannen 4x400 naar finale De mannenploeg, met Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard, Ramsey Angela en Isaya Klein Ikkink, liep naar de vierde plaats in de serie en moest daardoor wachten of de tijd voldoende was voor een finale. Waar de ploeg vorig jaar bij de WK in Eugene op 0,01 seconde werd uitgeschakeld, lachte het geluk de formatie nu wel toe. Met 3.00,23 bleef Nederland Japan, de nummer vijf van de andere serie met 3.00,39, nipt voor.

Het wordt de tweede grote finale voor de Nederlandse ploeg op de 4x400 meter. De eerste, twee jaar geleden bij de Olympische Spelen in Tokio, leverde een sensationele zilveren medaille op. "Op een WK hebben we niet eerder de finale gehaald", gaf Bonevacia zijn blijheid weer. De meest ervaren man van de ploeg was er met Angela en Agard ook bij in Tokio. "Op de 4x400 meter moet je met elk land rekening houden", zei het 20-jarige talent Klein Ikkink. Klaver niet in serie 4x400 m Bij de vrouwen ontbrak Lieke Klaver in de ploeg. De specialiste van de 400 meter werd aan de kant gehouden om later op de avond de ploeg op de 4x100 meter in de finale te versterken. Het kwartet bestond daarom uit Eveline Saalberg, Cathelijn Peeters, Lisanne de Witte en Femke Bol. Nederland had vrij snel de derde plaats in handen, wat rechtstreekse kwalificatie voor de eindstrijd betekende.