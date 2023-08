'Uit comfortzone' pakt Verstappen pole Zandvoort: 'Hij maakte weer geen foutje'

Met twee opgestoken duimen en een wijsvinger naar het publiek als hij uit de auto stapt maakt Max Verstappen duidelijk wie heerst op Zandvoort. Voor het derde jaar op rij mag hij zondag van poleposition starten bij de Formule 1 Grand Prix van Nederland. Het was zijn moeilijkste kwalificatie van de drie door de regen, de zon en de wind. Nat asfalt, opdrogend asfalt, intermediates of droogweerbanden. Het zijn omstandigheden waar zelfs de beste coureur van allemaal zich niet prettig bij voelt. "Ik moest wel even uit mijn comfortzone." 'Ik dacht: dat was het dan' Verstappen had aan het einde van de beslissende derde sessie (Q3) één kans om onder de tijd van McLaren-rijder Lando Norris te duiken. Eén ronde om alle registers open te trekken, zonder daarbij van de baan te schieten. "Ik dacht in de eerste bocht: dat was het dan, ik heb veel te laat geremd", blikte Verstappen terug in een persconferentie. "Die eerste bocht was niet al te best, maar de rest van de ronde was oké."

Max Verstappen reageert op zijn derde opeenvolgende pole op Zandvoort. - NOS

Verstappen moest aardig wat risico nemen voor zijn achtste poleposition van het seizoen, maar genoot er wel van. "Deze baan is uitdagend als de zon schijnt en in de regen, wij coureurs houden daarvan." "Op sommige circuits kun je zonder problemen weer terugkeren als je een foutje maakt. Hier is dat op een aantal plekken echt niet mogelijk. In die laatste ronde, als het er echt om gaat, is dit circuit uitdagender dan de meeste banen waar we rijden."

GP Zandvoort - NOS

Maar liefst vijf keer moesten de stewards met de rode vlag wapperen na een crash in de kwalificatie. Q3 lag drie keer stil. Meermaals ging het de afgelopen dagen mis rond de Hugenholtzbocht, een van de twee kombochten. Daniel Ricciardo brak er vrijdag zijn pols, Verstappen glipte even weg tijdens de derde vrije training en in de kwalificatie schoot Kevin Magnussen het gras in. Hugenholtzbocht of Oegenholpfoef? "Zeker onder deze omstandigheden maak je snel een foutje", zei Norris, die net als George Russell meer moeite heeft met het uitspreken van de naam van de bocht dan erdoorheen te rijden. "Oegenholpfoef", deed Russell een vermakelijke poging.

Max Verstappen tijdens de eerste kwalificatiesessie - Reuters

Pas na de laatste hervatting moest Verstappen pole veilig zien te stellen. De oplopende druk en het wachten in de pits brachten hem niet uit zijn concentratie. "Ik heb het vaker meegemaakt in mijn carrière en het maakt niet uit of je de beste of de langzaamste auto hebt. Je benadering blijft hetzelfde." "Mijn eerste ronde in Q3 was niet zo goed. Ik wist dat ik me moest verbeteren, daar ben ik dan vooral mee bezig. Terug op de baan probeer je erachter te komen in hoeverre de baan is opgedroogd en hoeveel sneller het nog kan."

Vettel appte Verstappen: 'Jij kunt het record breken' Max Verstappen kan zondag zijn negende GP-zege op rij behalen in de Formule 1, een evenaring van het record dat Sebastian Vettel in 2013 neerzette. "Na vijf overwinningen stuurde Seb een berichtje: houd vol, jij kunt het record breken", aldus Verstappen. "Maar ik dacht: negen, dat is heel indrukwekkend." "Ik had nooit gedacht er acht op rij te kunnen winnen. Als het kan, ga ik er natuurlijk voor, maar het is niet dat het steeds door mijn hoofd gaat. Ik zit niet in deze sport om records te breken, ik wil gewoon op ieder moment winnen."

Norris mocht even hopen op de tweede poleposition van zijn carrière. Maar dat Verstappen onder zijn tijd dook, was geen verrassing meer voor de Brit. "Je hoopt dat hij een foutje maakt, maar teleurstellend genoeg deed hij dat niet. Het gebeurt nog wel een keer, maar helaas ook niet vandaag." 'Kan het hem twee rondjes moeilijk maken' Wie van P2 start, kan normaal gesproken een gooi doen naar de overwinning. Maar zo zit de concurrentie van de leider in de WK-stand al lang niet meer in de wedstrijd. "Ik kan het Max denk ik twee rondjes moeilijk maken", zei Norris, "dan zal hij bij me wegrijden. Ik ga niet zeggen dat ik het niet ga proberen, maar Max is van een ander niveau op zondag, zeker als het gaat om het sparen van zijn banden."

George Russell en Lando Norris - AFP