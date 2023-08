'Die kus staat voor alles wat er mis is in het Spaanse voetbal'

Het is een rel die Spanje al de hele week in de ban houdt: de ongevraagde kus van Luis Rubiales, voorzitter van de Spaanse voetbalfederatie, zondag vlak na de door Spanje gewonnen WK-finale. De wereldvoetbalbond FIFA heeft Rubiales voorlopig geschorst en elf leden van de technische staf van bondscoach Jorge Vilda zijn vandaag uit onvrede zelf opgestapt. "Die kus staat voor alles wat er mis is in het Spaanse vrouwenvoetbal." Nieuwsuur spreekt met Oranje-international Merel van Dongen, die sinds 2018 in Spanje voetbalt voor Real Betis en Atlético Madrid. Ze trok deze week bij wijze van spreken voor tv meermaals de haren uit haar hoofd. "Zoals Rubiales reageert en vol in de aanval gaat en alles wat ik daarbij voelde. Over wat zich al heeft afgespeeld de afgelopen tijd." Ze beschrijft hoe de voetbalfederatie zich altijd zeer kleinerend naar het vrouwenvoetbal heeft opgesteld. "Zo van: wij zijn de baas, jullie vrouwen mogen blij zijn om überhaupt te mogen voetballen. De kus is daarom zo denigrerend en symboliseert waar de problematiek zit in de bond." Rubiales kuste international Jennifer Hermoso zondag ongevraagd vol op haar mond. En ook dook er op sociale media een video op van een feestvierende Rubiales, die op de tribune in het bijzijn van de Spaanse koningin zichzelf in zijn kruis grijpt om de wereldtitel van de Spaanse vrouwen te vieren. Niet ongestraft Na de ongevraagde kus volgde een storm van kritiek, ook van de FIFA en de Spaanse premier Pedro Sánchez. Rubiales bood halfslachtig zijn excuses aan, maar van aftreden wilde hij niet weten. Dat herhaalde hij wel vijf keer. "Het was een spontane wederzijdse kus. Ik zal vechten tot het einde. Het gaat hier niet om gerechtigheid, maar om een sociale executie", zei Rubiales. Ondanks het feit dat de FIFA een onderzoek doet. Ondanks het feit dat politici, voetballers, de president van de Spaanse regering en internationale organisaties hem op zijn onaanvaardbare gedrag wijzen en zijn ontslag eisen. Ondanks dat voetbalster Hermoso zelf in een verklaring zegt dat ze wil dat de actie niet ongestraft blijft. Hermoso bestrijdt de bewering van Rubiales dat zij zou hebben ingestemd met de kus en hem zou hebben willen optillen. "Ik wil duidelijk maken dat ik geen enkel moment heb ingestemd met de kus die hij mij gaf en dat ik geen enkel moment heb geprobeerd de president op te tillen", zei Hermoso in een verklaring van de spelersvakbond FutPro op sociale media. Meteen ná de wedstrijd had Hermoso in een Instagram Live-uitzending vanuit de kleedkamer al gezegd: "Hé! Maar ik vond het niet leuk!" Rubiales beweert het tegenovergestelde. "Ik zei haar de gemiste penalty te vergeten en vroeg toen: een kus? Zij zei: okay. Het was een euforische kus met wederzijdse toestemming. En dat zou nu genoeg zijn om mij aan de kant te schuiven?"

Correspondent Edwin Winkels zag deze week de verbazing in Spanje groeien. "Al die pogingen om vrouwen - ook binnen het voetbal - te emanciperen, haalt Rubiales met een totale eenmansactie onderuit." De Spaanse maatschappij was de laatste jaren juist bezig om veel zaken te veranderen, zegt Winkels. "De regering heeft veel progressieve wetten goedgekeurd. De meest moderne wetgeving van Europa als het gaat om gelijkheid. Er is een ministerie van Gelijkheid voor bescherming van vrouwen tegen geweld. En ook bij de jongere generaties is er verandering." Daarom is de frustratie hier ook ook zo groot, zegt Winkels. "Rubiales zet ons tegenover de wereld weer terug naar het vroegere beeld van Spanje: het land van de macho, zo vreest de regering. Hij vernietigt het beeld dat Spanje zelf wil neerzetten." En er kwamen meer verhalen naar buiten over Rubiales, vertelt Winkels. "De alpha-aap van het voetbal. Dat liet hij ook merken met die hand in z'n kruis. Hij is de baas." De Spaanse regering hoopt nu dat het sporttribunaal Rubiales schuldig vindt en dat het dan het ontslag van de voorzitter kan afdwingen. "Dat orgaan zal aangifte doen bij een sporttribunaal dat moet oordelen of er sprake is van machtsmisbruik en of de overtredingen groot genoeg zijn om hem te straffen", zegt Winkels. "Dan zou hij tussen twee en vijftien jaar de functie van voorzitter van de Spaanse bond niet meer kunnen uitoefenen."