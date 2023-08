Na vijftig jaar weer grote zoektocht naar monster Loch Ness

Voor het eerst in vijftig jaar is er weer een grote zoekactie gaande bij het Schotse Loch Ness. Het Loch Ness Centre heeft aangekondigd dat twee dagen lang ruim honderd vrijwilligers met allerlei apparatuur, zoals infraroodcamera's en drones, op zoek gaan naar een teken van het beroemde onderwatermonster.

Al honderden jaren gaan er geruchten dat er in Loch Ness een enorm watermonster leeft. De eerste vermeende waarnemingen stammen uit de zevende eeuw. Het langgerekte is op sommige plekken ruim 200 meter diep en volgens sommigen huist in die diepte een groot monster.

Er zijn ook veel onduidelijke foto's van het beest gemaakt, maar het bestaan van een enorm monster in het meer is nooit bewezen.

Zeven jaar geleden zagen Noorse onderzoekers ineens de contouren van een groot beest opduiken op hun onderwaterbeelden van Loch Ness. Het bleek om een nep-exemplaar te gaan dat is gebruikt in een film waarin het monster van Loch Ness voorkomt.

Toerisme

De mythe van het monster van Loch Ness trekt veel toeristen naar het Schotse meer. Dat is ook een van de redenen dat er nu opnieuw een grote zoekactie is. Alan McKenna van het Loch Ness Center zegt dat het doel van de operatie is "een nieuwe generatie liefhebbers van Loch Ness te inspireren", schrijft persbureau AP.

De laatste grote zoektocht in 1972 werd ook door het Loch Ness Center georganiseerd.

Aanmelden voor de zoektocht kan inmiddels niet meer, maar voor wie toch mee wil zoeken heeft de organisatie een livestream geopend.