Vrachtwagenongeval Nieuw-Beijerland herdacht: 'Sfeer nog steeds gespannen'

Het buurtschap Zuidzijde, bij Nieuw-Beijerland, heeft vandaag het vrachtwagenongeval herdacht waarbij vorig jaar zeven mensen om het leven kwamen. Een Spaanse chauffeur reed met zijn truck van een dijk in op een barbecue met tientallen aanwezigen.

Er werd in de buurt van de plaats van het ongeluk een herdenkingsbank onthuld en de samengekomen mensen hielden een minuut stilte.

"Een sprankje hoop maakte later plaats voor de keiharde realiteit", zei burgemeester Aptroot van de gemeente Hoeksche Waard bij de herdenking. "De beelden blijven voor altijd op uw netvlies gebrand. Niemand was op zoiets gruwelijks voorbereid. Op zo'n ramp kan je nooit goed voorbereid zijn."

'Je vergeet het nooit meer'

Het ongeluk gebeurde tijdens de barbecue van een lokale ijsvereniging. Johan van Driel was vorig jaar bij de barbecue en zag het ongeval vlak voor zijn ogen gebeuren. Hij was net eten gaan halen. "Een minuut later reed de vrachtwagen er doorheen. En dat vergeet je nooit meer. Dat het leven in zo'n kort moment voorbij kan zijn."

"Je hebt een Zuidzijde van voor en na het ongeluk. De gezelligheid is er hier nog wel, maar de sfeer blijft een beetje gespannen nog", zegt Van Driel. In de eerste maanden zei hij dat mensen er veel samenkwamen. "We hebben nog steeds contact met elkaar en als je met elkaar praat hebben we het er niet meer over. Maar op de achtergrond proef je: men is er nog steeds mee bezig."

Onderzoek nog niet klaar

De Spaanse vrachtwagenchauffeur Juan S. wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeval. Het lijkt er op dat hij verkeerd was gereden en om die reden met zijn truck op de smalle dijk was beland.

Een jaar na het ongeval is niet duidelijk of hij strafrechtelijk vervolgd zal worden. Het onderzoek is nog niet klaar, laat het Openbaar Ministerie weten. Het OM wacht op nadere gegevens uit Spanje. Het gaat bijvoorbeeld om medische stukken over Juan S., maar ook om andere gegevens.

Vorig jaar bleek dat er bij de chauffeur sporen van cocaïne zijn aangetroffen in het bloed. Zelf zegt S. dat hij een epileptische aanval heeft gehad. Het strafrechtelijk onderzoek moet duidelijkheid scheppen over de medische toestand en of hij onder invloed was.

Sinds september vorig jaar zit hij thuis in Spanje. Zijn rijbewijs is ingenomen. Zijn advocaat laat aan de NOS weten dat het slecht met hem gaat. "In de eerste plaats vanwege het ongeval en de vreselijke gevolgen daarvan", zegt advocaat Sabine ten Doesschate. "Daarbij komen de dreiging van een strafzaak en het feit dat het moeilijk is om zijn hoofd boven water te houden zonder te mogen rijden."

Verkeersmaatregelen

Intussen is de gemeente Hoeksche Waard bezig met maatregelen om zwaar vrachtverkeer te weren van de smalle polderwegen en dijken in het gebied. Al jaren zorgen vrachtwagens er voor gevaarlijke situaties.

In het zuidwesten van de Hoeksche Waard, waar ook het buurtschap Zuidzijde ligt, zijn geen hoofdwegen. Vrachtwagens zijn daarom aangewezen op de vaak kleine weggetjes. De afgelopen tijd was er nog eens extra overlast van vrachtverkeer door afsluitingen van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel.

De gemeente onderzoekt momenteel hoe de verkeerssituatie het beste verbeterd kan worden, bijvoorbeeld door bedrijven te verplaatsen waar vaak vrachtwagens naartoe moeten, een nieuwe weg aan te leggen of het verkeer langzamer te laten rijden.

Toch zal het niet lukken om al het vrachtverkeer van de smalle dijken te weren, waarschuwt de gemeente. Zo blijven er boeren en andere bedrijven in het gebied waar zwaar verkeer heen moet rijden.