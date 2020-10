Leidse farmaceut levert bijna 8 miljoen coronavaccins aan Nederland

Nederland gaat minimaal 7,8 miljoen doses afnemen van het coronavaccin van Janssen Pharmaceutica, zodra dat wordt toegelaten tot de Europese markt. Minister De Jonge meldt aan de Tweede Kamer dat de Europese Commissie een contract heeft gesloten met deze farmaceut uit Leiden.

Het contract garandeert de levering van 200 miljoen doses van het vaccin voor de hele EU. Volgens een eerder afgesproken verdeelsleutel heeft Nederland daarbij recht op 3,89 procent van de totale order, dat zijn 7,8 miljoen doses.

De Jonge verwacht dat het vaccin in het tweede kwartaal van volgend jaar beschikbaar komt. Het vergt één injectie per persoon; bij de meeste andere vaccins zijn twee injecties nodig. Het vaccin van Janssen Pharmaceutica wordt in Nederland geproduceerd en deels ook in Nederland ontwikkeld.

'Uitweg uit de crisis'

Eerder sloot de Europese Commissie al contracten met twee andere producenten, beide met een omvang van 300 miljoen doses. Ook op grond van die overeenkomsten heeft Nederland recht op 3,89 procent van de bestelling, wat neerkomt op 11,7 miljoen doses per contract.

De eerste leveringen van die vaccins zijn mogelijk al in de eerste maanden van volgend jaar. Met drie andere farmaceuten worden nog contracten uitgewerkt.

De Jonge noemt goedwerkende vaccins van uitzonderlijk groot belang om een uitweg uit de coronacrisis te bieden. "We moeten de testfase en de toelatingsprocedure uiteraard afwachten, maar ik ben er trots op dat we mogelijk ook een vaccin van Nederlandse bodem kunnen inzetten", zegt hij.

Tijdpad onduidelijk

Wanneer er precies kan worden begonnen met vaccineren, is nog niet duidelijk. Dat hangt ook af van tests en beoordelingen en uiteindelijke goedkeuring door de Europese Commissie.

De Jonge waarschuwt dat zeker niet alle vaccins tegelijk en in grote hoeveelheden op de markt komen. Met GGD's en huisartsen wordt gepraat over het inenten van specifieke doelgroepen. De Gezondheidsraad komt volgende maand met een advies daarover.