Tienduizenden racefans trotseren wind en regen in Zandvoort

De duizenden Formule 1-fans die vandaag naar de races in Zandvoort kijken, moeten vooral veel regen trotseren. Op de tweede dag van de Dutch Grand Prix in de badplaats is een paraplu geen overbodige luxe, maar binnen de hekken van het circuit zijn paraplu's niet toegestaan en verdwijnen ze dus in de prullenbak. "Je gaat natuurlijk niet met zo'n ding op de tribune zitten", zegt sportief directeur Jan Lammers over paraplu's tegen NH Nieuws. "Als je gewoon een goede regenjas met een capuchon meeneemt en die lekker dichttrekt, moet je jezelf ook warm kunnen houden." Hij roept bezoekers op om zich goed voor te bereiden op het weer. Niet alle fans hebben zich verdiept in de weersverwachting. Waar de fans gisteren nog op een zonnetje konden rekenen, moeten de racefans nu de regenbuien zien te ontwijken. Daar springen slimme ondernemers uit Zandvoort op in, die poncho's of opengeknipte vuilniszakken verkopen voor woekerprijzen. Vuilniszakken worden voor 5 euro per stuk verkocht. De races zijn uitverkocht en de drukte in het dorp is gigantisch:

Vandaag staat de laatste vrije training en de kwalificatie op het programma de Grand Prix in Zandvoort.