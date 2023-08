Opnieuw groepsverkrachtingszaak op Mallorca, drie Britten opgepakt

De Spaanse politie heeft drie Britten op het vliegveld van Mallorca gearresteerd. Twee worden ervan verdacht een Britse vrouw te hebben verkracht, een derde zou niet hebben ingegrepen. Het is de derde groepsverkrachtingszaak in korte tijd op het eiland.

De vrouw verbleef in hetzelfde hotel in Magaluf als een van de drie mannen. Zij had de man via sociale media gesproken en was naar zijn kamer gegaan, meldt lokale krant Ultima Hora. Vervolgens zou zij zijn gedrogeerd en verschenen de andere mannen.

De Britten werden vanochtend voorgeleid bij de rechter in Palma, de hoofdplaats op het eiland. Ze waren gistermiddag op het vliegveld opgepakt, waar zij probeerden om op het vliegtuig naar Manchester te stappen.

Steun

De president van het lokale bestuur van de Balearen, waar Mallorca onder valt, betuigde haar steun aan het slachtoffer. "Er is nog een lange weg te gaan en we moeten nog veel werk doen", schrijft Marga Prohens op X, het voormalige Twitter. Ze lijkt daarmee te verwijzen naar de reeks verkrachtingen die de afgelopen zomer hebben plaatsgevonden op Mallorca. Vorige maand werden vijf Duitse jongeren opgepakt voor een verkrachting van een 18-jarige landgenote in Palma.

En vorige week vond mogelijk nóg een groepsverkrachting plaats in Magaluf in hetzelfde hotel als het incident van deze week. Daarvoor werden zeven Fransen en één Zwitser opgepakt.

In juni werden twee Brazilianen aangehouden die ervan worden verdacht een dronken Zweedse vrouw te hebben verkracht. Tegen Ultima Hora zeiden politieagenten begin deze zomer dat ze vreesden voor een toename van het aantal incidenten en dat het toezicht in de belangrijkste toeristenbestemmingen zou worden opgevoerd.

Excessen

Mallorca worstelt al langere tijd met buitensporig gedrag van toeristen. Het eiland is een populaire bestemming voor jongeren, met name vanwege de goedkope vluchten die budgetluchtvaartmaatschappijen aanbieden. Om overlast tegen te gaan patrouilleren naast Spaanse agenten in de zomer ook Duitse, Franse en Britse agenten.

Ook Nederlandse toeristen hebben zich op het eiland misdragen. Zo mishandelde een groep jonge Nederlandse mannen in 2021 Carlo Heuvelman in Playa de Palma. En eerder deze maand werd een 26-jarige Nederlander opgepakt die ervan wordt verdacht een Duitser bewusteloos te hebben geschopt.