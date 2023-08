Hockeysters voor vierde keer op rij Europees kampioen na zege op getergd België

De Nederlandse hockeysters zijn voor de twaalfde keer Europees kampioen geworden. In de finale van het EK in Mönchengladbach was Oranje met 3-1 te sterk voor België. Na een bliksemstart met treffers van Marijn Veen en Freeke Moes bleek België toch een taaiere tegenstander dan vooraf verwacht. De Belgischen kwamen terug in de wedstrijd, drukten Oranje in fasen zelfs in de verdediging, maar een eigen doelpunt kort voor rust bleek bepalend. Als Europees kampioen is Nederland ook geplaatst voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs.

Belgische opmars Van de zestien EK-finales die sinds de start in 1984 werden gespeeld, werden er elf gewonnen door Nederland. Bovendien was de onderlinge balans in de Derby van de Lage Landen bij de vrouwen ruim in het voordeel van Oranje. Van de 31 onderlinge duels won Nederland er 28. Slechts twee keer was België de beste, beide keren in een oefenduel (2015, 2-1) en (2017, 1-0). Een keer werd het gelijk (1-1, EK 2019). In 2017 was België in het Wagener-stadion ook al de tegenstander in de EK-finale. Destijds was dat een daverende verrassing, maar onder de Nederlandse coach Raoul Ehren - als coach van Den Bosch goed voor tien landstitels en acht EHL-titels - is België in navolging van de Belgische mannen de laatste jaren bezig met een opmars. Door het bereiken van de finale stijgen de Belgischen zelfs naar de vierde plek op de wereldranglijst.

Koude oorlog In de groepsfase won Nederland eenvoudig met 2-0 van de verdedigende Belgischen, wat bondscoach Paul van Ass ertoe bewoog om desgevraagd zijn ongezouten mening te geven. Op de rustdag voor de halve finale tegen Engeland (7-0 winst) zei Van Ass tegenover hockey.nl onder meer: "Ik vind dat België te veel omhoog wordt geschreven. Hun spelbeeld tegen ons is telkens hetzelfde: heel lang tegenhouden. Meer doen ze niet." "Laat ze eerst maar eens van Duitsland winnen op een manier waar ik mijn pet voor afneem. En dan moeten ze dat type spel ook nog tegen ons durven te spelen. Maar als ze weer achteroverleunen en dus doen wat ze altijd tegen ons doen? Dan wordt het weer 2-0 voor ons."

Bondscoach Paul van Ass deed na de groepsfase een paar pittige uitspraken over het niveau van de Belgische hockeysters, die voor ophef zorgden. Voorafgaand aan de finale in Mönchengladbach heeft Van Ass geen spijt. - NOS

België won de halve finale van Duitsland met 1-0. Na afloop bleek dat de uitspraken van Van Ass kwaad bloed hadden gezet. "We hebben er in de ploeg over gesproken", zei Stéphanie Vanden Borre bijvoorbeeld. "Het zijn zijn woorden. Woorden die wij als Belgen nooit zouden gebruiken." Alix Gerniers was kort en bondig: "Hollanders zijn arrogante mensen. Wij zijn lieve Belgen."

Bliksemstart Oranje Dat België getergd zou zijn voor de finale was duidelijk. Toch lag na amper een minuut lag de bal al in het Belgische doel via Marijn Veen. Joosje Burg ontfutselde de bal aan haar tegenstandster in de Belgische cirkel, Felice Albers bracht de bal voor en Veen prikte de bal door de benen van de Belgische goalie Elena Sotgiu. Voor Veen - die lang worstelde met whiplash-klachten en hoofdpijn na een autobotsing in 2020 op de parkeerplaats van haar club SCHC - was het haar derde treffer dit toernooi. Drie minuten later stond het ook al 2-0 via Freeke Moes. Moes wipte de bal knap over de stick van verdedigster Emma Puvrez en schoof de bal simpel langs Sotgiu. Ook de 3-0 leeek onvermijdelijk, maar Frédérique Matla pushte de bal tegen de binnenkant van de paal.

Joosje Burg en MArijn Veen vieren de openingstreffer tegen België. - ANP

Na drie minuten in het tweede kwart moest doelvrouw Josine Koning, die de 'keepersstrijd' met Anne Veenendaal dit toernooi in haar voordeel heeft beslecht, voor het eerst in actie komen. België doet wat terug Het was het begin van een goede fase van de Belgischen, die drie strafcorners op rij kregen en Oranje zelfs in de verdediging dwongen. Prompt liet Van Ass zich horen langs de lijn. Nadat Nederland zelf nog een levensgrote kans had gekregen via Burg, kwam België ook op 2-1. De in Canada geboren Abi Raye vond van dichtbij op de achterlijn een gaatje tussen Koning en de paal en schoof de bal in het doel. Door de Belgische aanvalsdrang ontstonden ook ruimtes aan de overzijde en daar maakte Joosje Burg gebruik van. Ze ontving een lange pass, ging de cirkel in en zocht een medespeelster voor het doel. Haar voorzet werd vervolgens door verdedigster Hélène Brasseur in het eigen doel gewerkt: 3-1.

Marijn Veen omringt door Belgische speelsters in de finale van het EK. - ProShots

België had niets meer te verliezen en verliet definitief de verdedigende stellingen, maar Nederland wist daar in het derde kwart niet van te profiteren. In het vierde kwart nam België nog meer risico's, maar dat werd niet beloond. Aan de andere kant stapelden de kansen voor Oranje zich wel op, maar onder anderen Maria Verschoor had pech in de afwerking. Gescoord werd er niet meer. Yibbi Jansen werd gehuldigd als topscorer van het EK met zeven treffers. Beste speelster van het toernooi werd de Belgische Charlotte Englebert.