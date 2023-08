Vanavond op tv: FIFA schorst Spaanse bondsvoorzitter • De chipoorlog met China

FIFA schorst Spaanse bondsvoorzitter

De wereldvoetbalbond FIFA heeft Luis Rubiales, voorzitter van de Spaanse voetbalfederatie, voorlopig geschorst. Rubiales ligt onder vuur voor het geven van een kus op de mond van international Jenni Hermoso na de gewonnen WK-finale tegen Engeland. De schorsing duurt in eerste instantie negentig dagen in afwachting van de uitkomst van het onderzoek dat de bond naar hem is gestart. Rubiales en de Spaanse voetbalfederatie mogen ook geen contact opnemen of met Jenni Hermoso of haar naasten, aldus FIFA.