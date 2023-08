Vakbond: kwart chauffeurs bij grote busvervoerder slikt pillen tegen pijn

Veel van de chauffeurs die op een elektrische bus van RRReis rijden, ervaren fysieke klachten. Ze hebben last van hun schouders, de nek, de billen en de ellebogen. Een kwart gebruikt medicatie. Dat blijkt uit een interne enquête van de vakbonden FNV en CNV, waar Omroep Gelderland over schrijft.

Streekvervoerder EBS rijdt onder de naam RRReis met relatief nieuwe elektrische bussen in het noorden van de Veluwe en delen van Overijssel en Flevoland. Het is een van de grotere regionale vervoerders in Nederland.

De 250 bussen werden in 2021 in gebruik genomen en vertonen van begin af aan mankementen, onder meer in de chauffeurscabine en met de klimaatbeheersing. Begin vorig jaar kregen chauffeurs een thermobroek, omdat de verwarming niet aan te krijgen was. Vorig jaar zomer kreeg de exploitant, toen nog Keolis, een boete van bijna 600.000 euro omdat de bussen niet voldeden aan de eisen.

Tegensturen naar links

Op 11 december vorig jaar nam EBS de concessie voor het streekvervoer over van Keolis, maar daarmee zijn de problemen dus niet voorbij. Het grootste probleem nu is dat de bussen sterk naar rechts trekken, blijkt uit de enquête die de vakbonden hebben gehouden. Chauffeurs moeten naar links tegensturen en dat levert pijnklachten op.

"We weten dat er in het verleden veel klachten zijn geweest, maar wij herkennen de aantallen nu niet", reageert een woordvoerder van EBS. Volgens hem zit het bedrijf in een 'verbetertraject'. "Sommige oplossingen zijn al ingevoerd, bij sommige duurt het even voordat duidelijk is wat het beste is. Maar iedereen is van het belang doordrongen: de urgentie is duidelijk."

Geef werkgever kans

Vakbond FNV gunt het bedrijf het voordeel van de twijfel. "Wij weten dat jullie al langer rijden met deze bussen", schrijft de vakbond in een nieuwsbrief aan de chauffeurs. "Maar omdat jullie tussendoor zijn gewisseld van werkgever is het wel zo eerlijk om ook jullie nieuwe werkgever een kans te geven de bussen te repareren."

De SP heeft de kwestie aan de orde gesteld bij de provincie Gelderland. De partij wil van de gedeputeerde weten of "houtje-touwtje" aanpassingen zoals het vervangen van banden kunnen helpen, of dat er nieuwe bussen aangeschaft moeten worden. Ook vraagt de partij om een onderzoek naar de gang van zaken rond de aanschaf en keuring van de bussen.