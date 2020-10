Fileproblematiek rond knooppunt Ewijk wordt aangepakt

Minister Van Nieuwenhuizen heeft opdracht gegeven om de fileproblematiek op de A50 bij knooppunt Ewijk aan te pakken. De A50 tussen Nijmegen en Eindhoven is een zeer drukke snelweg en staat al jaren hoog in de filelijsten.

In de nieuwe plannen wordt de snelweg verbreed en wordt de omgeving aangepakt, wat moet leiden tot betere doorstroming van het verkeer.

Het Rijk heeft 69 miljoen euro gereserveerd voor het aanpakken van de files. De provincies Noord-Brabant en Gelderland allebei nog eens 17 miljoen euro.

Na de coronacrisis

"We moeten ervoor zorgen dat als de economie straks na de coronacrisis weer aantrekt de infrastructuur op orde is. Ik ben blij dat we een start kunnen maken met de vele files op dit deel van de A50", aldus de minister.

Het duurt nog wel even voor de schop de grond in kan. De verwachting is dat de plannen eind 2026 zijn afgerond. Daarna kan gestart kan worden met de werkzaamheden, meldt Omroep Gelderland.