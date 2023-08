Politieactie tegen overlast op station Brussel-Zuid, zeker zestig arrestaties

Op station Brussel-Zuid is een grote politieactie gaande tegen overlast. Zeker zestig mensen zijn opgepakt, onder meer omdat ze illegaal in België verblijven. Zo'n tweehonderd agenten zijn aanwezig op en rond het treinstation. De actie begon vanochtend om 10.00 uur en duurt tot de avond.

Het station ten zuiden van de stad is een tussenstop voor veel internationale treinen, waaronder treinen van en naar Nederland. Ook de Thalys, Eurostar en de trein van Amsterdam naar Brussel stoppen op Station Brussel-Zuid.

Klachten over veiligheid

De afgelopen weken zijn er talloze klachten binnengekomen bij de autoriteiten over de veiligheid in de stationsbuurt. Er is onder meer sprake van drugsoverlast, diefstal en overlast door daklozen. Uit cijfers blijkt dat er in de laatste vier maanden van vorig jaar 2200 criminele feiten hadden plaatsgevonden.

Reizigers en omwonenden trokken aan de bel, waarna het Nationaal Crisiscentrum - de overheidsinstantie die rampen en crisissen coördineert - de leiding heeft gekregen in de aanpak.

De vooraf aangekondigde actie van diverse politietakken van vandaag is het directe uitvloeisel daarvan. Gisteren kondigden premier De Croo en minister Verlinden van Binnenlandse Zaken aan maatregelen te nemen om de veiligheid te verbeteren.

Ingewikkelde bestuursstructuur

Morgen staat er niet opnieuw een grootschalig ingrijpen gepland, maar de lokale politie blijft patrouilleren in de omgeving van het station. Omwonenden hopen dat er structureler politieagenten worden ingezet op het station.

De problemen op het station tonen aan dat een debat over de bevoegdheden van Brussel noodzakelijk is, zo citeert VRT minister Verlinden. Brussel heeft een ingewikkelde bestuursstructuur, waarbij de bevoegdheden van de verschillende overheden soms elkaar overlappen.

Daardoor is het soms onduidelijk wie voor welke taak verantwoordelijk is. De minister, die ook minister Institutionele Hervormingen is, wil gaan kijken hoe de structuur simpeler gemaakt kan worden. Verlinden bracht halverwege de middag ook een bezoek aan het station.

De burgemeester van de stad zegt tegen VRT blij te zijn met de inzet van de federale overheid. Wel wil hij dat er meer geld beschikbaar komt voor politie-inzet. Volgens minister Verlinden is er eerder al extra geld beschikbaar gesteld.