Zes prominente JA21-leden vertrekken vanwege onvrede over Annabel Nanninga

Zes prominente JA21-leden stappen uit de partij vanwege onvrede over medeoprichter Annabel Nanninga. Zij maakte onlangs bekend dat zij toch een gooi wil doen naar Tweede Kamerlidmaatschap. Dat is tegen het zere been van de zes, onder wie Europarlementariërs Rob Roos en Rob Rooken.

In een brief schrijven zij dat ze "met grote teleurstelling" kennis hebben genomen van een radio-interview waarin het huidige Eerste Kamerlid Nanninga waarin ze haar nieuwe ambitie kenbaar maakte. Zij liet zich in dat interview volgens hen ook denigrerend uit over kritische partijleden.

De vertrekkers wijzen erop dat de Algemene Ledenvergadering zich onlangs heeft uitgesproken tegen "het verzamelen van politieke baantjes via dubbelfuncties" en dat zij zich voor een voldongen feit geplaatst voelen. Roos voegt daar op X - het voormalige Twitter - aan toe "dat je niet de Haagse bestuurscultuur kan bekritiseren, als je eigen partij dezelfde gebreken vertoont".

Behalve de twee Europarlementariërs staan de namen van vier oud-Statenleden onder de brief. De zes concluderen dat de interne democratisering en professionalisering van de partij is mislukt.

Eerder kondigden de Tweede Kamerleden Nicki Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink aan na de verkiezingen niet door te willen als Kamerlid voor JA21. Zij vormden samen met lijsttrekker Joost Eerdmans een driemansfractie.

Het is al langer onrustig binnen JA21. In maart schreven leden van de partij in een brief aan het bestuur dat zij zich zorgen maakten over het democratische gehalte binnen de partij. Die brief was ondertekend door de twee vertrekkende Tweede Kamerleden.