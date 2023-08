Aantal vermisten natuurbranden Hawaii slinkt na vrijgeven lijst door FBI

Eerder deze week riepen de autoriteiten op Hawaii inwoners op om dna af te staan, om zo te helpen bij het identificeren van slachtoffers. Maar daar geven nog niet veel mensen gehoor aan. Dat zou komen doordat veel Hawaïanen geen vertrouwen hebben in de overheid.

Bij de branden op Maui zijn zeker 115 mensen omgekomen, van wie minder dan de helft is geïdentificeerd. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen.

Het hoofd van de Hawaïaanse tak van de FBI is blij dat vermisten zich zo snel hebben gemeld: "Door iemand van de lijst te halen, kunnen we meer middelen inzetten voor degenen die er nog op staan."

Er worden nog veel meer mensen vermist. Op de lijst van de FBI stonden alleen mensen van wie de volledige naam bekend is en die als vermist zijn opgegeven door mensen van wie de contactgegevens bekend zijn. De Amerikaanse politiedienst zei begin deze week nog te zoeken naar 1100 vermisten.

De lijst met vermisten na de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui is binnen een dag flink kleiner geworden. Gisteren bracht de FBI een lijst uit met bijna 400 namen van mensen die nog niet gevonden zijn na de verwoestende branden van twee weken geleden. Meer dan honderd hebben zich inmiddels gemeld, of zijn door familieleden als niet meer vermist opgegeven.

De natuurbranden op Maui begonnen op 8 augustus. Het waren de dodelijkste natuurbranden in een eeuw in de Verenigde Staten. De meeste slachtoffers vielen in de historische kuststad Lahaina.