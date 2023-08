Al dagen protesten in Syrische steden tegen regime van Assad

De regio Sweida, waar de protesten begonnen, ligt in gebied onder controle van het regime. In steden door het hele land gaan honderden Syriërs inmiddels de straat op, zoals in Aleppo in het noorden en Latakia in het westen. Ook in oppositiegebied in het noordwesten zijn er straatprotesten, die komen daar vaker voor.

De protesten waren aanvankelijk gericht tegen de slechte leefomstandigheden in het land, maar richtten zich snel ook tegen de politieke situatie. Demonstranten roepen ook op tot de vrijlating van politieke gevangenen en zijn ontevreden over het regime en de wijdverspreide corruptie.

In de zuidelijke regio Sweida besloten mensen de straat op te gaan vanwege de verhoging van brandstofprijzen. Afgelopen week kondigde de overheid aan om de subsidies op brandstof te herzien. Het land verkeert in een grote economische crisis en heeft te maken met hyperinflatie. Het dagelijks leven is voor de meeste mensen amper te betalen.

In verschillende Syrische steden gaan honderden mensen al dagen de straat op om te protesteren tegen president Assad. In het zuiden van het land zijn er protesten voor de zesde dag op rij, die inmiddels zijn verspreid over het land. Protesten onder het huidige regime komen maar weinig voor.

Midden-Oostencorrespondent Daisy Mohr:

"Mensen zijn woedend over de alsmaar toenemende corruptie en roepen tijdens de protesten: 'We willen brood op tafel, we hebben honger, weg met Bashar al-Assad'. De inflatie is gigantisch, hun salarissen zijn nauwelijks meer iets waard.

Het is moeilijk om te verifiëren hoe groot de protesten zijn. Het broeit al een tijdje. In Latakia zijn verschillende activisten opgepakt, maar in Sweida heeft de regering tot nu toe niet ingegrepen. De reden daarvoor is dat de religieuze minderheid van de Druzen daar steeds meer autonomie heeft. Assad geeft religieuze minderheden veel steun, en het is daar moeilijker in te grijpen.

De situatie in Syrië, zowel in regeringsgebied als oppositiegebied, is ongelooflijk slecht. Mensen weten nog wat een beter leven is, dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Er is nu zo weinig toekomstperspectief, dus mensen die met gevaar voor eigen leven de straat op gaan hebben niet zoveel te verliezen."