Verstappen blijft rustig in chaotische kwalificatie en pakt pole in Zandvoort

Max Verstappen begint de Grand Prix van Nederland vanaf de eerste startplek. In een chaotische derde sessie met twee rode vlaggen, bleef de tweevoudig wereldkampioen Verstappen rustig en klokte de beste rondetijd.

McLaren-coureur Lando Norris start morgen vanaf de tweede plek. George Russell van Mercedes begint de race op P3. Door wisselende weersomstandigheden en de twee late crashes van Logan Sargeant en Charles Leclerc, was het een rommelige kwalificatie.

De laatste training voor de kwalificatie was ook al uiterst chaotisch. De ene na de andere coureur glibberde van de baan en scheerde over het gras, hobbelde door het grind of knalde in de bandenstapel. Het leverde drie rode vlaggen op.

Dat kwam allemaal door de hoosbuien die de hele ochtend over Zandvoort trokken. Het oude circuit staat ook als het droog is bekend als 'tricky', benadrukten verschillende teambazen vooraf. Als het regent, is het al helemaal lastig om geen brokken te maken.

Steeds meer grip

Tijdens de kwalificatie viel er geen regen, maar het asfalt was nog steeds heel nat. Dat ondervond Verstappen ook. Hij had het in de eerste minuten erg moeilijk en klaagde over de boordradio over een gebrek aan grip.