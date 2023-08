In natte training voor GP Zandvoort glijdt de ene na de andere wagen van de baan

In een regenachtige derde en laatste vrije training voor de Grand Prix in Zandvoort hebben coureurs zich voor kunnen bereiden op een natte race. Dat ging, op zijn zachtst gezegd, met vallen en opstaan: drie keer moest de rode vlag worden gehesen voor een gecrashte wagen.

Max Verstappen zette de snelste tijd neer, voor George Russell en Sergio Pérez. Gisteren was Verstappen ook de snelste in de eerste vrije training. In de tweede sessie was alleen Lando Norris sneller.

Jarno Zaffelli, de architect van het circuit van Zandvoort, kreeg tijdens de Nederlandse GP van 2021 nog te horen dat de stroken gras langs de kant te droog waren. Dat dorre, gele gras verpestte het mooie plaatje voor op televisie.

Daarover zal hij zich nu geen zorgen meer maken, want het is zeiknat in de Zandvoortse duinen. De grasstroken die ooit dor waren, zijn zaterdagochtend zo drassig als maar kan.