Rotterdam heeft deze zomer al honderden verkeershufters beboet

Rotterdam pakt verkeershufters steeds harder aan. Alleen al in de maanden juni en juli zijn meer dan 260 bekeuringen uitgedeeld voor het rijden in 'herriebakken' met een knallende uitlaat of harde muziek, maar ook voor overdreven hard rijden, rijden zonder rijbewijs en/of gordel en het rijden in gestolen auto's.

De Rotterdamse aanpak is zo succesvol dat "bestuurders elkaar onderling bellen om niet meer naar de stad te komen vanwege de controles", meldt Rijnmond.

De gemeente begon twee jaar geleden met de nieuwe aanpak, nadat vooral in de binnenstad bewoners en ondernemers klaagden over overlast. "Het tast het gevoel van veiligheid aan", zei een ondernemer aan de Meent toen. "Het is hard optrekken, hard remmen en dat in combinatie met het gebruik van lachgas. Er zijn zelfs mensen die lachgas vanuit hun auto aanbieden aan mensen bij ons op het terras: dat wil je niet. En het claxonneren is ook niet prettig, want je gaat niet even lekker een biertje drinken buiten."

"Patsergedrag", noemt de Rotterdamse wethouder Karremans het nu. Vorige zomer werd er al extra politie ingezet. Deze zomer gaat de Rotterdamse Verkeersaso Aanpak veel verder. Straten waarbij sprake is van veel overlast, zoals de Meent, worden in de weekenden afgesloten voor autoverkeer. Aan de randen van de stad staan waarschuwingsborden en de politie voert samen met verkeershandhavers uitgebreide controles uit op de Meent, het Kruisplein, de Maasboulevard en de omliggende wegen. Wie het heel bont maakt, kan een gebiedsverbod krijgen.

Lawaaipalen

Op 10 augustus zijn ook 'lawaaipalen' geplaatst, een soort flitspaal maar dan eentje die niet de snelheid maar het geluid meet. Het aantal decibellen is ook meteen te zien op een display langs de weg. Volgens Europese regels mag het geluid van een auto niet boven de 70 decibel uitkomen.

Uit de eerste gegevens in Rotterdam blijkt dat er tientallen auto's (veel) meer lawaai maken. Op de Strevelsweg werd bij 41 auto's meer dan 80 decibel gemeten, waarvan 42 procent in de avond en in de nacht. Op het Haagseveer produceerden gemiddeld 20 voertuigen geluid boven de 80 decibel waarvan de helft in de avond en nacht. Op de Westersingel was het ook lawaaiig: met gemiddeld 22 voertuigen per dag die meer dan 80 decibel produceerden.

Volgens wethouder Karremans hield de politie het bonnenboekje in juni nog veelal op zak. Het bleef bij twaalf bekeuringen en elf waarschuwingen. Maar in juli liepen de cijfers hard op. 266 bekeuringen werden uitgeschreven, vooral in het centrum en in Delfshaven. Zestig automobilisten moesten 280 euro betalen voor het maken van 'onnodig geluid', aldus wethouder Karremans.

Hij meldt ook dat een 'gedragsacteur' gesprekjes aanging met automobilisten die bij een controle in de rij stonden te wachten. "In driekwart van de gevallen weten de bestuurders heel goed dat ze met een voertuig rijden dat niet aan de eisen voldoet", aldus de wethouder op basis van de gesprekjes. "In een kwart van de gevallen volgde ontkenning."

Grote ergernis

Cijfers over augustus zijn er nog niet. Maar de wethouder is tevreden over de eerste resultaten, laat hij via zijn woordvoerder weten. "Bij aankondiging van het plan en uitvoering van de acties, hebben we heel veel reacties uit de stad gekregen; het is een grote ergernis van Rotterdammers", zegt die woordvoerder. "De 'opbrengst' van de acties tot nu toe, laat wel zien hoe groot het probleem is."

Hoewel de zomer op z'n eind loopt, staan er in september en oktober nog (ten minste) vijf acties van de politie op stapel. De politie kan daarbij een verkeershufter niet alleen een gewone boete maar ook een 'last onder dwangsom' opleggen. Met andere woorden: blijft de overtreder in de fout gaan dan moet hij of zij een bedrag betalen dat kan oplopen van 500 tot 3000 euro.