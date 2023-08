Kogelstootster Schilder probleemloos naar WK-finale, ook Van Klinken door

Jessica Schilder en Jorinde van Klinken hebben zich geplaatst voor de kogelstootfinale, die vanavond op het programma staat bij de WK in Boedapest. Voor WK-debutante Alida van Daalen zit het toernooi er na de kwalificatie op.

Schilder, regerend Europees kampioene en vorig jaar winnares van WK-brons, ging in haar eerste worp al probleemloos over de kwalificatie-eis van 19,10 meter. Ze stootte de kogel naar een afstand van 19,64 meter, haar beste worp van dit seizoen.

"Dit was ook wel wat ik had gehoopt", zegt een tevreden Schilder, die ook vertelt dat ze het in de finale net weer iets anders gaat aanpakken dan in de kwalificatie. "Maar het strijdplan ligt er."