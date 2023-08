Eeuwige strijd onder de lat bij hockeysters: 'Anne is goed, maar Josine nét iets beter'

Met Josine Koning en Anne Veenendaal beschikt Nederland over twee van de beste hockeykeepsters van de wereld. Koning is van 2 september 1995, Veenendaal van 7 september 1995. Ze ontlopen elkaar niet alleen qua leeftijd nauwelijks. Al jaren voeren de twee een strijd om die ene plek onder de lat bij Oranje.

Koning, keepster van Den Bosch, speelde 117 interlands. Veenendaal, keepster van Amsterdam, kwam tot 106 interlands. Daar komt vanmiddag in de EK-finale tegen België in Mönchengladbach voor Koning in ieder geval één interland bij. "Anne is goed, maar Josine op dit moment nét iets beter", verklaarde bondscoach Paul van Ass.

Poldermodel

"Ik snap die keuze wel", zegt oud-keeper en international Jaap Stockmann. "Het zit dicht bij elkaar, maar ik vind Josine al jaren net iets beter en stabieler. Daarnaast is Josine beter in shoot-outs en daarin wordt in finales vaak het verschil gemaakt. Heel zuur voor Anne, dat wel."