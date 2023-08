Medeverdachte Trump in Georgia moet achter tralies blijven

Een van de medeverdachten van oud-president Trump die terechtstaan in de Amerikaanse staat Georgia, moet voorlopig in de cel blijven. Harrison Floyd liet de rechtbank weten dat hij zich geen advocaat kan veroorloven. Ook komt hij niet in aanmerking voor een gratis advocaat van de staat, waardoor de rechter zijn vrijlating op borgtocht heeft afgewezen.

Floyd zei dat het tussen de 40.000 en 100.000 dollar kost om een advocaat in de arm te nemen en naar Georgia te laten komen. Hij zei dat hij dat niet kan betalen en dat hij zijn familie niet in de schulden wil steken. Volgens persbureau Reuters is het onduidelijk waarom hij niet in aanmerking komt voor een pro-deoadvocaat. Voorlopig blijft hij dus in Fulton County Jail in Atlanta. Een andere rechter zal binnenkort zijn verzoek opnieuw beoordelen.

Floyd is een voormalig marinier en MMA-vechter. Hij wordt beschuldigd van deelname aan een plan om een verkiezingsmedewerker onder druk te zetten, zodat die valselijk zou toegeven stemfraude te hebben gepleegd. In een andere zaak in Maryland wordt Floyd aangeklaagd voor het aanvallen van FBI-agenten die hem probeerden te dagvaarden.

Crimineel complot

De achttien andere verdachten, inclusief Trump, worden vervolgd voor een crimineel complot om de uitslag van de presidentsverkiezingen in Trumps voordeel aan te passen. In totaal worden ze verdacht van 41 misdrijven die verband houden met pogingen om het verlies van Trump ongedaan te maken.

De verdachten hebben zich inmiddels allemaal gemeld in de gevangenis en hun borgsommen betaald. Onder hen zijn behalve Trump ook diens voormalig advocaat Rudy Giuliani, de oud-stafchef van het Witte Huis Mark Meadows en functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Justitie en van de Republikeinse Partij in de staat Georgia.

Gisternacht werd deze zogenoemde mugshot gemaakt van Trump, een politiefoto: