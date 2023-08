Voor de perfecte stoot 'die niet bestaat' eet Schilder elke dag twee liter kwark

Tachtig keer per dag, drie tot vier keer in de week, opent Jessica Schilder (24) de jacht. De jacht naar die ene, ultieme, alles bevrijdende stoot. Dat moment waarop ze foutloos draait in de ring. Haar lichaam precies in de juiste hoek onder het vier kilo-zware object in haar hand. Volmaakt druk legt ze op het midden van de afstoot. Haar lichaamsgewicht ideaal achter de massieve stalen kogel, en die vervolgens onberispelijk raakt. De stoot die de grens van 21 meter ruimschoots passeert. Onmogelijk Hoe vaak ze het ook probeerde en hoeveel jaar van haar leven ze nog in de ring staat, Jessica Schilder weet dat ze bezig is iets onmogelijks na te streven. Nooit zal het tot een perfecte stoot komen. "Die bestaat namelijk niet", zegt ze.

Jessica Schilder in actie op finale kogelstoten op de tweede dag van het EK atletiek indoor in Turkije 2023 - ANP

Als volmaaktheid niet bestaat, kan die in elk geval worden benaderd, meent Schilder. Dus heeft ze er alles voor over om aan de voorwaarden te voldoen het ooit voor elkaar te krijgen. Om te beginnen door in de wondere wereld van het kogelstoten in letterlijke zin meer gewicht in de schaal te leggen. Kracht = massa x versnelling, verkondigde Newton al. Dus loopt Schilder meermaals per week met een boodschappenkarretje door de supermarkt bij haar in de buurt, waarbij ze uitgebreid halt houdt bij het vak met zuivelproducten. Kwark vormt sinds kort een belangrijk bestanddeel van haar dieet. Minimaal twee liter per dag, goed voor een slordige 2.400 kilocalorieën. Schaamte voorbij Schilder is de schaamte voorbij. Inmiddels wel. Ze herinnert zich de eerste keer nog dat ze in de winkel een enorm gat sloeg in de voorraad kwark nog als de dag van gisteren. "Ik geneerde me echt dood toen ik met een boodschappenkarretje vol bij de kassa stond. Ik vertelde dat ik boodschappen voor het hele gezin deed. Intussen kennen ze me in die winkel daar en weten ze geloof ik wel hoe de vork in de steel zit. Nu reken ik lachend in één keer vijftien pakken af." Schilder kan zich geen leven zonder karrevrachten proteïne meer voorstellen. "Het maakt voor mij geen verschil of het nou twaalf uur 's middags of drie uur 's nachts is. Als ik honger krijg, loop ik naar de koelkast. Magere kwark, volle kwark, vanillekwark, het maakt me niet uit. Ik lust alles."

Jessica Schilder tijdens Diamond League in 2022 - ANP

Dag in, dag uit, tien keer de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid voor een vrouw van haar leeftijd naar binnen werken is inderdaad best veel. Schilder kan het niet ontkennen. Verontschuldigend vertelt ze: "Maar ik heb nu eenmaal altijd trek." Want massa is in haar sport immers kassa. Om aansluiting te behouden bij de wereldtop moest de weegschaal verder uitslaan, vertelde Schilder vorig jaar na haar derde plaats bij de wereldkampioenschappen in Eugene. Grote plak chocola Met haar Nederlands record van 20,24 meter hoefde Schilder in de Verenigde Staten alleen twee zwaargewichten voor zich te dulden. Thuisfavoriet Chase Ealey (20,49) en de Chinese olympisch kampioene Gong Lijiao (20,39) vergezelden haar op het ereschavot. Lachend zei Schilder destijds haar bronzen plak te gaan vieren met een grote plak chocola. "Want er moeten echt wat kilootjes bij om deze meiden partij te kunnen bieden." Nadat ze haar topvorm later die zomer in München bevestigde met de Europese titel, besloot Schilder serieus werk te maken van haar postuur. Het lukte haar om, afhankelijk van de fase van het seizoen, tussen de twee en vijf kilogram aan te komen. "In Boedapest zit ik op mijn piekgewicht."

Jessica Schilder grijpt de kogel - ANP

In de zoektocht naar de stoot der stoten die nooit gemaakt zal worden, struinen Schilder en haar coach Gert Damkat ook veelvuldig het internet af. De zoekopdracht is doorgaans dezelfde: Ryan Crouser. De man die in Boedapest zijn wereldtitel prolongeerde, de olympisch kampioen kogelstoten van Rio 2016 en Tokio 2020, intrigeert Schilder mateloos. Maar na het bestuderen van diens driedimensionale beweging in de ring, waarbij het draait om zo'n honderd verschillende factoren, blijven Schilder en Damkat vaker met vragen achter dan dat ze antwoord krijgen. Bewegingspatronen "Ik vraag me zo vaak af waarom hij bepaalde bewegingspatronen maakt", zegt Schilder. "En nog vaker vraag ik me af waarom hij het niet anders doet." Niet dat het ook maar enige zin heeft te proberen Crousers techniek te imiteren, zegt ze. Zijn souplesse maakt hem uniek, doceert Schilder. "Hij is de baas over de kogel en over de ring. De rust zelve. Ik sta nog wat onzeker in de ring. Op dat vlak kan ik nog een hoop van hem leren." Kogelstoten is voor Schilder dit seizoen namelijk meer een strijd tegen de zwaartekracht. En een gevecht met zichzelf. Ze kampt deze WK nog altijd met de naweeën van een blessure die ze in februari tijdens een indoormeeting in Madrid opliep.

Jessica Schilder en Jorinde van Klinken vieren hun eerste en derde plaats tijdens de finale in München - ANP

In Spanje stapte Schilder bij het uitstoten met haar been op de rand van de ring. Ze raakte uit balans en viel met de elleboog van uitgerekend haar stootarm op de rand van het platform. Het curieuze incident was het gevolg van het feit dat Schilder sinds de winter sneller, sterker en explosiever is geworden. "Ik had het alleen nog niet helemaal onder controle." Telefoonbotje Het gevolg was een hardnekkige blessure die een half jaar later nog altijd opspeelt. "Iedere keer als ik stoot, heb ik een pijnlijk gevoel aan mijn elleboog. Alsof je met je telefoonbotje tegen een deur botst, zoiets. Alleen als ik tijdens een wedstrijd een compressiemouw om mijn arm doe, is de pijn beheersbaar."

Jessica Schilder met compressiemouw - ANP