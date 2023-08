Rode Kruis krijgt 120 goudstaven die in Zwitserse trein waren achtergelaten

Het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRK) krijgt 120 goudstaven overhandigd die vier jaar geleden in een trein in Zwitserland werden achtergelaten. Ondanks vier jaar zoeken is de eigenaar van de staven nooit gevonden.

Een treinmedewerker vond in oktober 2019 de plastic zak in een trein van Sankt Gallen naar Luzern. Daar zat een pakketje in met de tekst "waardevolle voorwerpen ICRK". De inhoud: 120 kleine gouden staven, die samen 4 kilo wogen. Ze hebben nu een waarde van ongeveer 210.000 euro.

De autoriteiten in Zwitserland hebben bijna vier jaar gezocht naar de eigenaar van de staven, maar die is nooit gevonden. Ook is er geen aanleiding om te denken dat er een link is met criminele zaken.

Drie jaar geleden meldde de openbaar aanklager in Luzern nog dat de eigenaar vijf jaar de tijd had om zich te melden. Maar toch is gisteren bepaald dat de goudstaven nu al naar het Rode Kruis worden gestuurd. Dat was volgens de aanklager zeer waarschijnlijk de bedoeling van de onbekende eigenaar.