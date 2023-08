Architect Zaffelli hoopt op regen en waarschuwt voor natte kombochten

"In het eerste jaar waren we nog druk met heel veel details. Denk aan de plaatsing van de kerbstones, de staat van het asfalt en de beste manier om de baan schoon te maken en te beschermen."

Sinds de oplevering hoeft Zaffelli alleen nog maar wat puntjes op de i te zetten. "We passen niet elk jaar van alles en nog wat aan, dat is te kostbaar en zou ook niet duurzaam zijn. We komen naar Zandvoort rond de grand prix om de organisatie te ondersteunen."

"We kunnen het verven, of nieuw gras leggen. Sproeien kan ook, maar dat zorgt voor water op het circuit. Hoe haal je dat weg, met welk materiaal en met hoeveel druk? Daar helpen we de organisatie bij, het is een essentieel onderdeel van het raceweekeinde."

Ook vanuit de autosportfederatie FIA kunnen er verzoeken bij Zaffelli terechtkomen. "Tijdens het eerste weekeinde waren er bijvoorbeeld opmerkingen over het gras naast de baan. Het was lange tijd warm en droog geweest, dat droge gras gaf geen mooi plaatje op televisie. Dan kijken we wat we kunnen doen."

Het circuit zou op termijn ook een Formule 1-race kunnen huisvesten, al is het volgens Zaffelli in eerste instantie bedoeld voor internationale kartwedstrijden. De link met de Formule 1 wil de Italiaan "bevestigen noch ontkennen".

Maar waarom in Jordanië? "Jackie Stewart is al tientallen jaren bevriend met de Jordaanse koninklijke familie. Zij besloten een circuit aan te leggen en vroegen Jackie's zoon Paul om te helpen. Hij was onder de indruk van de kombochten in Zandvoort en zo kwamen ze bij ons bureau terecht."

Na twee zonovergoten edities is er dit weekeinde in Zandvoort een aanzienlijke kans op regen tijdens de kwalificatie en de race. Geen van de twintig Formule 1-coureurs heeft ervaring met natte omstandigheden op het circuit.

Regen zorgt in de Formule 1 altijd voor verraderlijke situaties. Coureurs kunnen nog zoveel uren doorbrengen in de simulator om een circuit in de vingers te krijgen, bij regen is alles anders. Omdat het meer uitzondering dan regel is en geen twee buien met elkaar te vergelijken zijn, is er niet op te oefenen.

Max Verstappen verwacht weinig moeilijkheden als hij in de regen door de kombochten moet rijden, maar Zaffelli raadt de coureurs wel aan op hun hoede te zijn.

"Wanneer je door het water op de baan het contact met het asfalt verliest, is het in die bochten onvoorspelbaarder dan ze gewend zijn. Op het vlakke heb je meer controle, daar zijn ze meer in getraind dan in dit soort bochten."