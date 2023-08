Steunpunt in Sri Lanka moet geadopteerde helpen bij zoektocht

Nederland gaat in Sri Lanka een steunpunt opzetten voor geadopteerden die op zoek zijn naar hun biologische ouders. Ook biologische ouders die op zoek zijn naar hun afgestane of vermiste kind kunnen er hulp vragen. Het Reconnection Home, zoals het steunpunt van de overheid gaat heten, moet in juli volgend jaar van start gaan. Volgens Amanda Janssen, zelf geadopteerd vanuit Sri Lanka, is haast geboden. "Het is een race tegen de klok, omdat veel ouders die een kind kwijt zijn inmiddels hoogbejaard zijn." Al een aantal jaren reist ze in de zomer af naar het land om biologische ouders en adoptiekinderen te helpen bij hun zoektocht naar elkaar. Ze zegt contact te hebben met 300 moeders en 600 geadopteerden uit Sri Lanka.

Amanda Janssen werd in 1985 geadopteerd uit Sri Lanka. In 2016 ging ze voor het eerst op zoek naar haar biologische ouders, maar ze ontdekte dat de informatie op haar adoptiepapieren niet klopte. Het vermelde ziekenhuis waar ze zou zijn geboren was niet het juiste. De zus, met wie ze samen naar Nederland was gekomen, bleek na een dna-test niet haar zus te zijn. Toen ze uiteindelijk het goede ziekenhuis achterhaalde, kreeg ze een adres van haar biologische familie. Daar bleek haar broer te wonen, die het verhaal over haar adoptie bevestigde. Na een dna-test bleek echter dat hij niet haar broer was, maar die van de vermeende zus met wie ze was geadopteerd. Sindsdien loopt het spoor dood. "Ik denk niet mijn moeder nog te vinden. Maar hoop blijft er altijd."

Sinds dit jaar werkt ze samen met stichting INEA, het Expertisecentrum voor Interlandelijke Adoptie. Die organisatie werd in maart opgericht in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en heeft als doel geadopteerden te ondersteunen die hun biologische familie in het land van herkomst zoeken. De Reconnection Homes moeten helpen bij die zoektochten, kennis en ervaringen uitwisselen en samenwerking tot stand brengen met de lokale overheid. Dna-kits voor biologische ouders Belangrijk onderdeel is het uitdelen van dna-kits aan ouders. "Die zijn te kostbaar voor de Sri Lankanen, maar wel heel belangrijk", zegt Amanda. Zoekende familieleden kunnen een dna-monster opsturen naar de Amerikaanse databank Family Tree, waar geadopteerden kunnen onderzoeken of er een match is. "In Nederland zijn dergelijke databanken niet beschikbaar. Hier mogen alleen één-op-één-tests worden uitgevoerd en daarna moet het monster worden vernietigd", legt Amanda uit.

Nederlandse ouders adopteerden tussen 1973 en 1993 ruim 3400 kinderen uit Sri Lanka. Een commissie onder leiding van Tjibbe Joustra stelde vast dat er in de jaren 1967-1997 veel misstanden zijn geweest bij adopties, ook bij die uit andere landen. De commissie concludeerde dat de overheid zich daarbij passief opstelde en ernstig tekortschoot in haar rol als toezichthouder. Eisen voor individuele schadevergoeding heeft de staat tot nu toe steeds afgewezen. Wel is 36 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de oprichting van het expertisecentrum INEA voor hulp bij zoektochten van geadopteerden en hun biologische families.