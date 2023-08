Wekdienst 26/8: Kwalificatie Grand Prix Zandvoort • Nieuwe poging SpaceX naar ISS

Goedemorgen! Vandaag is de kwalificatie van de Grand Prix in Zandvoort. En SpaceX doet een nieuwe poging om naar het internationale ruimtestation ISS te gaan.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je verwachten?

Het is de tweede dag van de Dutch Grand Prix. Om 15.00 uur start de kwalificatie, die te volgen is via ons liveblog en NPO Radio 1. Daarvoor is er om 11.00 uur nog de derde vrije training. Zandvoort verwacht opnieuw 105.000 bezoekers te ontvangen. Om 11.00 uur zal Extinction Rebellion actievoeren en vertrekken ze vanaf station Haarlem richting het circuit.

Vandaag doet SpaceX een nieuwe poging om vier bemanningsleden naar het internationale ruimtestation ISS te brengen. Het zijn een Amerikaanse, een Deen, een Japanner en een Rus. Gisteren werd de lancering afgeblazen. De lancering staat gepland voor 9.27 uur.

De Vuelta begint vandaag met een ploegentijdrit in Barcelona. Jumbo-Visma, met favorieten Roglic en Vingegaard, start om 20.07 uur.

Nabestaanden herdenken de slachtoffers van het truckdrama van een jaar geleden bij een buurtfeest in Nieuw-Beijerland. Er wordt een herinneringsbankje bij de herdenking onthuld.

Wat heb je gemist?

Met nog ruim drie maanden tot de Tweede Kamerverkiezingen lijkt er een politieke aardverschuiving te gaan komen. Uit een peiling van I&O Research blijkt dat Pieter Omtzigt met zijn nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract 31 zetels zou krijgen, als mensen nu hun stem mochten uitbrengen.

Daarmee zou de partij in een klap de grootste worden. De demissionaire regeringspartijen leveren in de peiling allemaal in. Het CDA zou uitkomen op 3 zetels, een verlies van 12. D66 houdt nog 7 zetels over, van de huidige 24.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

De oorlog in Oekraïne is anderhalf jaar bezig en veel Nederlanders schieten Oekraïners te hulp. Hoe houdbaar is dat nog?