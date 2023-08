Woning beschoten in Den Bosch, kogelgaten in raam

In Den Bosch is vannacht een woning beschoten in de wijk De Hambaken. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt.

De schoten werden gelost rond 01.15 uur bij een woning aan de Korenaar. Op dat moment was er niemand in het huis. In een van de ruiten aan de voorkant van de woning zijn drie kogelgaten te zien. Agenten hebben op straat kogelhulzen gevonden.

Volgens de politie zou er mogelijk een kleine, donkere auto vlak na de beschieting zijn weggereden in de richting van het Klokkediep, de straat naast de Korenaar. Ook zou er een man met een petje zijn weggerend. De politie vraagt mensen om tips of eventuele beelden, bijvoorbeeld van een deurbelcamera of dashcam, met de opsporingseenheid te delen.