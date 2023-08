Woning beschoten in Den Bosch

In Den Bosch is vannacht een woning beschoten in de wijk De Hambaken. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt.

De schoten werden gelost rond 01.15 uur bij een woning aan de Korenaar. Volgens een ooggetuige was er op dat moment niemand in het huis aanwezig.

In een van de ramen zijn drie kogelgaten te zien. De politie heeft op straat kogelhulzen gevonden. Het huis is verzegeld voor sporenonderzoek.

Over de daders is niets bekend. De politie vraagt op X, voorheen Twitter, om tips of eventuele beelden, bijvoorbeeld van een deurbelcamera of dashcam, met de opsporingseenheid te delen.