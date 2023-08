Doden en talrijke gewonden door verdrukking bij stadion Madagaskar

In Madagaskar zijn minstens twaalf mensen omgekomen door verdrukking bij de entree van het nationale stadion. Ook zijn er ongeveer tachtig gewonden gevallen, zegt premier Christian Ntsay.

In het stadion in hoofdstad Antananarivo vond de openingsceremonie van de Indian Ocean Island Games plaats, een sportevenement voor eilandstaten in de Indische Oceaan. In het stadion waren zo'n 50.000 aanwezigen.

Het is niet bekend wat de aanleiding was voor het gedrang bij het stadion. De Malagassische president Rajoelina riep bij de ceremonie op tot een minuut stilte, schrijft persbureau AFP. Hij spreekt over "een tragische gebeurtenis".

In 2019 vond er ook een incident plaats in een stadion in Madagaskar. Toen kwamen zeker vijftien mensen om het leven.