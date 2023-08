Boko Haram laat 49 vrouwen vrij in Nigeria

In Nigeria zijn 49 vrouwen die eerder deze week door Boko Haram waren ontvoerd vrijgelaten. Volgens twee van de slachtoffers en een lokale leider is er door een overheidsfunctionaris losgeld betaald.

De vrouwen waren dinsdag meegenomen uit een dorp bij de stad Maiduguri, in de noordoostelijke staat Borno. De islamisten van Boko Haram eisten een losgeld van 3 miljoen naira (3600 dollar).

Eind juli onthoofdden islamisten minstens tien boeren in Borno. De staat is een broeinest van opstandelingen en het centrum van de al 14 jaar durende oorlog tegen het terrorisme in Nigeria. De strijd heeft zich inmiddels verspreid naar de buurlanden Tsjaad, Niger en Kameroen.

Volgens bewoners vermoorden en ontvoeren leden van de terreurorganisatie boeren in de overwegend agrarische regio, waardoor boerendorpen ontwricht zijn geraakt. De onrust kan leiden tot een stijging van de voedselprijzen bovenop de hoge inflatie waar het land mee kampt.

Ook in andere delen van Nigeria kampen bewoners met geweld van gewapende milities. Bij een aanval van zo'n militie in het noordwesten van het land kwamen vorige week 25 Nigeriaanse militairen om het leven.