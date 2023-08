Junta Niger zet Franse ambassadeur het land uit

De junta in Niger heeft de Franse ambassadeur verordonneerd het land te verlaten. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken van het West-Afrikaanse land. De ambassadeur heeft 48 uur te tijd gekregen om te vertrekken.

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in een reactie op het besluit laten weten dat het "kennis heeft genomen van het verzoek", maar dat alleen "de legitiem gekozen Nigerese autoriteiten" zo'n verzoek kunnen indienen.

Persbureau AFP berichtte eerder dat ook de ambassadeurs van Duitsland, de VS, Ghana en Nigeria zouden moeten vetrekken. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Niger ontkende dat "zo'n verzoek aan de Amerikaanse regering was gedaan". Volgens het ministerie circuleren er foto's van brieven die oproepen tot het vertrek van Amerikaans diplomatiek personeel, maar zijn die brieven niet van de regering afkomstig. Een bron bij de junta zei tegen persbureau Reuters dat alleen de Franse ambassadeur is gevraagd te vertrekken.

Vorige maand werd in Niger een staatsgreep gepleegd. De coupplegers, onder leiding van generaal Tiani, hebben zich tegen de oude kolonisator Frankrijk gekeerd en de militaire samenwerking met Parijs stopgezet. Frankrijk heeft nog wel meer dan duizend militairen in het Afrikaanse land, die helpen met het bestrijden van jihadistische groepen.

Troepen uit buurlanden

De Verenigde Naties en Westerse landen hebben zich uitgesproken tegen de coup in Niger. Ze willen dat de vorige president Bazoum in zijn functie wordt hersteld. Frankrijk steunt het verband van West-Afrikaanse landen ECOWAS, dat dreigt in te grijpen als de democratie niet wordt hersteld. De junta verwijt ECOWAS dat het zich voor het koloniale karretje van Frankrijk laat spannen.

Vorige week zeiden vertegenwoordigers van ECOWAS dat er overeenstemming is over een datum voor een militaire interventie, zonder die datum bekend te maken. De machthebbers in Niger zeggen intussen niet te zwichten voor druk van buitenaf. Gisteren gaf de junta troepen uit buurlanden Mali en Burkina Faso toestemming om het bewind in Niger te hulp te schieten als het tot een conflict komt. Ook in die landen is de afgelopen jaren door staatsgrepen een nieuw regime aan de macht gekomen, en zijn er protesten tegen de invloed van Frankrijk.