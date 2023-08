Bellingham opnieuw reddende engel voor Real in zwaarbevochten zege bij Celta

Jude Bellingham heeft opnieuw zijn waarde voor Real Madrid bewezen. Met een rake kopbal bezorgde hij vrijdagavond de Madrileense ploeg in de slotfase de overwinning bij Celta de Vigo (1-0). Real-aanvaller Rodrygo had even daarvoor een penalty gemist.

De Madrilenen begonnen uitstekend aan het seizoen door te winnen van Athletic Bilbao (2-0). Daarin liet de Engelse international, die deze zomer overkwam van Borussia Dortmund, zijn waarde al zien met een doelpunt. Vorige week was de 20-jarige Engelsman nóg belangrijker met twee belangrijke goals tegen UD Almería (1-3).

Tegen Celta leek Real al na drie minuten op achterstand te komen. Jørgen Strand Larsen, vorig jaar overgenomen van FC Groningen, scoorde. Maar de VAR oordeelde dat het doelpunt onreglementair tot stand kwam.

Real-aanvaller Vinícius Júnior viel daarna uit. Hij greep naar zijn hamstring, waarna een wissel volgde.

Celta-doelman maakt fout goed

Na rust zette Real aan en opende het de jacht naar de openingstreffer. Die leek voor het grijpen nadat keeper Iván Villar tegenstander Rodrygo ten val bracht in het strafschopgebied. De arbiter wees naar de stip. De Braziliaan ging zelf achter de bal staan, maar zag zijn inzet gepareerd worden door Villar.

Even leek Celta te mogen hopen op een puntje, tot Bellingham opstond. Een corner van Toni Kroos kwam via Antonio Rüdiger op het hoofd van de middenvelder, die uitstekende raakt kopte. Celta maakte geen aanspraak meer op een gelijkmaker daarna.