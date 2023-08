Tennislegendes Navratilova en Evert tegen Masters in Saudi-Arabië

Voormalig tennissters Martina Navratilova en Chris Evert willen niet dat de WTA Masters in Saudi-Arabië wordt gehouden. Eind juni opperde WTA-voorzitter Steve Simon het idee om het toernooi voor de beste acht speelsters van de wereld in de toekomst naar Saudi-Arabië te halen. Hij erkende toen al dat het een "lastige en complexe optie" is.

"Ik zou daar zelf zeker niet spelen", vertelde Navratilova vlak voor de US Open aan Amerikaanse journalisten. Ze kreeg bijval van Evert, die de problematiek rondom mensenrechten in het land aankaartte. "Ik ben tegen, maar ik heb geen stemrecht."