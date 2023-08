Sterling-show bij Chelsea dat weinig problemen heeft met Luton Town

Chelsea heeft na drie speelronden zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. Op Stamford Bridge, waar Raheem Sterling dé man van de avond was met twee doelpunten en een assist, werd vrij makkelijk gewonnen van het gepromoveerde Luton Town (3-0).

Na het gelijkspel tegen Liverpool in de eerste speelronde, werd vorige week op pijnlijke wijze verloren op bezoek bij West Ham United (3-1). Sinds 7 maart won de Engelse ploeg bovendien niet meer een officieel duel in eigen huis.

Tegen Luton Town, dat nog maar één wedstrijd speelde (en verloor), had Chelsea van begin af aan weinig problemen. Na een schitterende dribbel bracht Sterling zijn ploeg na een kwartier op voorsprong.

Grote kans Luton

Na het doelpunt gebeurde er lange tijd weinig noemenswaardigs. Tot de zestigste minuut, waarin Luton een uitstekende kans kreeg gelijk te maken. Maar het schot van de opgekomen verdediger Ryan Giles werd gepareerd door Chelsea-goalie Robert Sánchez.

Vlak daarna besliste Sterling de wedstrijd: de 28-jarige Engelsman benutte een uitstekende voorzet van Malo Gusto: 2-0.

Spits Nicolas Jackson maakte de derde treffer, met opnieuw een rol voor Sterling. Hij was dit keer de aangever.

Maatsen, Chong & Krul

Bij Chelsea viel de Nederlandse verdediger Ian Maatsen in de slotfase in. Maatsen maakt deel uit van de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman. Landgenoot Tahith Chong werd in de 77e minuut gewisseld bij Luton.

Tim Krul zat op de bank bij de bezoekers.