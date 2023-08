Razendsnelle Jackson prolongeert wereldtitel 200 meter, Lyles pakt dubbel op sprint

Jackson, die zaterdag nog actief is in de finale van de 4x100 meter, won met een voorsprong van vier tienden op de Amerikaanse Gabrielle Thomas. Sha'Carri Richardson, al goud op de 100 meter, pakte brons in 21,92 seconden.

Jackson, die vorig jaar wereldkampioene werd in de toptijd van 21,45, verkeert in topvorm. Op de 100 meter veroverde ze in Boedapest al zilver. Op haar erelijst staat ook de olympische titel op de 4x100 meter, olympisch brons op de 400 meter (2016) en 100 meter (2021).

Ze is van alle markten thuis op de sprint. De Jamaicaanse Shericka Jackson prolongeerde vrijdagavond in Boedapest haar wereldtitel op de 200 meter. Ze denderde naar de tweede tijd ooit met 21,41 seconden. Daarmee bleef ze slechts 0,07 seconde boven het wereldrecord van de Amerikaanse Florence Griffith-Joyner uit de olympische finale van 1988 in Seoul.

Noah Lyles is de sprintkoning in Boedapest. De 26-jarige Amerikaan was eerder in het toernooi al de snelste op de 100 meter en liet nu het hele veld achter zich op de dubbele afstand. Het was zijn derde wereldtitel op rij op de 200 meter. In de finale verwees hij de jonkies Erriyon Knighton (19) en Letsile Tebogo (20, zilver op de 100 meter) naar het zilver en het brons.

Lyles was met 19,52 seconden veel sneller dan de rest, maar kwam niet in de buurt van zijn persoonlijk record van 19,31, dat hij vorig jaar bij de WK in Eugene liep. Alleen de Jamaicaanse wereldrecordhouder Usain Bolt en diens landgenoot Yohan Blake waren ooit sneller dan Lyles.

Slechts brons op Spelen

Lyles veroverde de wereldtitel in 2019 en 2022, maar greep mis bij de Spelen van 2021. In Tokio werd hij derde achter Andre De Grasse en Kenny Bednarek. De Canadees en de Amerikaan zaten ook nu weer in de finale, maar bleven steken op de zesde en de vijfde plaats.