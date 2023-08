Goudhaantje Telgenkamp blijft nuchter onder succes: 'Vertrouw gewoon op mijn intuïtie'

EK-debutant Duco Telgenkamp scoort de winnende 3-2 in de halve finale tegen België. Hij blijft nuchter: "Ik weet dat er nog een finale is", zegt hij na de wedstrijd. - NOS

Eigenlijk, legt de spits uit, is zijn tactiek vrij simpel. Hij krijgt van zijn teamgenoten de vrijheid om zelf met een creatieve oplossing te komen. Zelf kan hij die gedachte overigens nog eenvoudiger verwoorden. "Dan is het: hoofd leeg, niet meer nadenken en het gewoon maar laten gebeuren."

Hij zegt het alsof het niets is. Alsof hij niet zojuist beslissend is geweest op een groot toernooi, in een topwedstrijd tegen de nummer twee van de wereldranglijst. En dat, nogmaals, voor een spits die dit seizoen pas zijn definitieve doorbraak beleeft.

Maar hoewel het bijna niet aan hem te zien is, heeft ook Telgenkamp last van zenuwen. "Het is goed om zenuwachtig te zijn. Dat hoort er gewoon bij. Ik ga me echt zorgen maken als ik voor een wedstrijd niet zenuwachtig ben."