Tien lichamen gevonden bij neergestort vliegtuig Prigozjin, zwarte dozen onderzocht

Een Russische onderzoekscommissie heeft de zwarte dozen aan boord van het neergestorte privévliegtuig van Wagner-leider Prigozjin gevonden en doet daar onderzoek naar. Ook bevestigt de onderzoekscommissie tien stoffelijke overschotten te hebben aangetroffen in of bij het vliegtuig.

"Om hun identiteit vast te stellen wordt moleculair genetisch onderzoek uitgevoerd", schrijft de aan de overheid gelieerde onderzoekscommissie. "De vluchtrecorders zijn in beslag genomen en er wordt nog steeds gedetailleerd onderzoek gedaan op de plek van het ongeval."

Waarom het toestel precies is neergestort, is nog altijd onduidelijk. De onderzoekscommissie schrijft op de eigen website "zorgvuldig alle mogelijke versies van wat er is gebeurd te controleren".

Een Pentagon-woordvoerder zei dat niets erop wijst dat het toestel van Prigozjin door luchtafweergeschut is neergehaald, zoals in eerdere berichten werd gemeld. Wel zeiden functionarissen van andere inlichtingendiensten tegen The New York Times dat het toestel waarschijnlijk neerstortte na een explosie aan boord die mogelijk werd veroorzaakt door een bom of brandstof waarmee is geknoeid.

Condoleances

Hoewel officieel nog niet bekend is of Prigozjin daadwerkelijk in het neergestorte toestel zat, stond hij in ieder geval wel op de passagierslijst. En gisteren condoleerde president Poetin de familie van Prigozjin. De Amerikaanse president Biden zei eerder al dat hij niet weet wat er gebeurd is, maar "niet verrast" was over het neerstorten van het vliegtuig.

"Er gebeurt niet veel in Rusland waar Poetin niet achter zit. Maar ik weet te weinig om de oorzaak te kennen", zei Biden. De Oekraïense presidentieel adviseur Mychajlo Podoljak sprak over "een demonstratieve eliminatie van Prigozjin" die als signaal van Poetin dient voor de Russische elite aan de vooravond van de presidentsverkiezingen van 2024. Volgens hem is dat signaal "let op: ontrouw heeft de dood tot gevolg".

Overtreding van de regels

Ondertussen meldden de Russiche staatspersbureaus dat er onder meer onderzoek wordt gedaan wegens overtreding van de regels voor verkeersveiligheid. Over een mogelijke aanslag reppen zij niet in het bericht. In een ander bericht lijkt staatspersbureau Ria Novosti wel weer te suggereren dat er sprake kan zijn geweest van een aanslag: daarin schrijven zij over de uitspraken die de Belarussische president Loekasjenko vandaag deed. Loekasjenko zei dat Prigozjin op de hoogte was van een mogelijk op handen zijnde aanslag.

Loekasjenko, een trouwe bondgenoot van Poetin, zegt overigens dat de Russische president niets met het neerstorten van het vliegtuig te maken heeft. Ook Kremlin-woordvoerder Peskov noemde de suggestie van betrokkenheid van Poetin "een volledige leugen".

In Rusland wordt Prigozjin op meerdere plekken op straat herdacht. Ook in Moskou legden Russen bloemen neer: